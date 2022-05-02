АЗС підвищили ціни на пальне слідом за рішенням Мінекономіки — Finance.ua

АЗС підвищили ціни на пальне слідом за рішенням Мінекономіки

Вчора 19:33 — Енергетика

Роздрібні мережі автозаправних станцій з 29 квітня по 2 травня підвищили ціни на пальне слідом за підвищенням урядом граничних торговельних надбавок на бензини та дизпальне.

Про це йдеться у даних моніторингу Консалтингової групи «А-95», повідомляє enkorr.

Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 1,95 грн/л, до 36,05 грн/л. Дизельне пальне у цих мережах подорожчало на 2,00 грн/л, до 40,66 грн/л.

Станції компанії «Укрнафта» (552 АЗС), частка якої належить групі «Приват», також підвищили ціни. Бензин марки А-92 подорожчав до 35,05 грн/л, А-95 — до 36,05 грн/л і ДП — до 40,66 грн/л. Водночас переважно АЗС групи підвищила ціни на пальне ще 27 квітня.

Інші мережі також відкоригували ціни згідно рішення уряду.

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