«Азовсталь», шахти, ТЕЦ і житло: Железняк розповів, що краще не відновлювати — Finance.ua

«Азовсталь», шахти, ТЕЦ і житло: Железняк розповів, що краще не відновлювати
Відновлення України має відбуватися за принципом build better (створювати краще).
Таку думку в інтерв’ю Фокусу висловив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Він по-різному оцінює перспективи й економічну доцільність відновлення різних постраждалих під час війни об’єктів, а саме:
- «хрущовки» або інше застаріле житло радянської споруди. Відновлення в колишньому вигляді немає економічного сенсу. Замість них варто проєктувати та зводити будинки, що відповідають новим правилам і стандартам.
- старі радянські школи, дитячі садки й об’єкти інфраструктури. Замість відтворення один в один краще відбудовувати об’єкти аналогічного призначення за новими проєктами.
- Меткомбінат «Азовсталь», у місті Маріуполь. Очевидно, це підприємство, що розташоване на тимчасово окупованій території, зазнало серйозних руйнувань. На думку Железняка, після звільнення Маріуполя не всі цехи «Азовсталі» слід відновлювати.
- Шахти. Більшість втрачених під час війни шахт після перемоги України не підлягатимуть відновленню.
- ТЕЦ. Здебільшого після перемоги зруйновані ТЕЦ не будуть відбудовані один в один, оскільки багато з них застаріли з погляду екології, умов праці й енергоефективності. Тут депутат додає, що й без втручання військового чинника Україні треба було поступово відходити як від вугільної промисловості, так і вугільної енергетики.
«Найкращі перспективи для України відкриває майбутній вступ в ЄС. І я впевнений, що після закінчення війни ми побудуємо навіть кращу економіку, ніж Польща. Для цього потрібні три речі: наша перемога, інтеграція в ЄС і вступ у НАТО для гарантії нашої безпеки, якщо росія остаточно не розвалиться», — висловлює впевненість Ярослав Железняк.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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