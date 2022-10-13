«Азовсталь», шахти, ТЕЦ і житло: Железняк розповів, що краще не відновлювати — Finance.ua
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«Азовсталь», шахти, ТЕЦ і житло: Железняк розповів, що краще не відновлювати

Казна та Політика
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«Азовсталь», шахти, ТЕЦ і житло: Железняк розповів, що краще не відновлювати
«Азовсталь», шахти, ТЕЦ і житло: Железняк розповів, що краще не відновлювати
Відновлення України має відбуватися за принципом build better (створювати краще).
Таку думку в інтерв’ю Фокусу висловив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
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Він по-різному оцінює перспективи й економічну доцільність відновлення різних постраждалих під час війни об’єктів, а саме:
  • «хрущовки» або інше застаріле житло радянської споруди. Відновлення в колишньому вигляді немає економічного сенсу. Замість них варто проєктувати та зводити будинки, що відповідають новим правилам і стандартам.
  • старі радянські школи, дитячі садки й об’єкти інфраструктури. Замість відтворення один в один краще відбудовувати об’єкти аналогічного призначення за новими проєктами.
  • Меткомбінат «Азовсталь», у місті Маріуполь. Очевидно, це підприємство, що розташоване на тимчасово окупованій території, зазнало серйозних руйнувань. На думку Железняка, після звільнення Маріуполя не всі цехи «Азовсталі» слід відновлювати.
  • Шахти. Більшість втрачених під час війни шахт після перемоги України не підлягатимуть відновленню.
  • ТЕЦ. Здебільшого після перемоги зруйновані ТЕЦ не будуть відбудовані один в один, оскільки багато з них застаріли з погляду екології, умов праці й енергоефективності. Тут депутат додає, що й без втручання військового чинника Україні треба було поступово відходити як від вугільної промисловості, так і вугільної енергетики.
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«Найкращі перспективи для України відкриває майбутній вступ в ЄС. І я впевнений, що після закінчення війни ми побудуємо навіть кращу економіку, ніж Польща. Для цього потрібні три речі: наша перемога, інтеграція в ЄС і вступ у НАТО для гарантії нашої безпеки, якщо росія остаточно не розвалиться», — висловлює впевненість Ярослав Железняк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фокус
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