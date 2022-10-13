«Азовсталь», шахти, ТЕЦ і житло: Железняк розповів, що краще не відновлювати — Finance.ua

«Азовсталь», шахти, ТЕЦ і житло: Железняк розповів, що краще не відновлювати Вчора 15:14 — Казна та Політика

«Азовсталь», шахти, ТЕЦ і житло: Железняк розповів, що краще не відновлювати

Відновлення України має відбуватися за принципом build better (створювати краще).

Таку думку в інтерв’ю Фокусу висловив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Він по-різному оцінює перспективи й економічну доцільність відновлення різних постраждалих під час війни об’єктів, а саме:

«хрущовки» або інше застаріле житло радянської споруди. Відновлення в колишньому вигляді немає економічного сенсу. Замість них варто проєктувати та зводити будинки, що відповідають новим правилам і стандартам.

старі радянські школи, дитячі садки й об’єкти інфраструктури. Замість відтворення один в один краще відбудовувати об’єкти аналогічного призначення за новими проєктами.

Меткомбінат «Азовсталь», у місті Маріуполь. Очевидно, це підприємство, що розташоване на тимчасово окупованій території, зазнало серйозних руйнувань. На думку Железняка, після звільнення Маріуполя не всі цехи «Азовсталі» слід відновлювати.

Шахти. Більшість втрачених під час війни шахт після перемоги України не підлягатимуть відновленню.

ТЕЦ. Здебільшого після перемоги зруйновані ТЕЦ не будуть відбудовані один в один, оскільки багато з них застаріли з погляду екології, умов праці й енергоефективності. Тут депутат додає, що й без втручання військового чинника Україні треба було поступово відходити як від вугільної промисловості, так і вугільної енергетики.

«Найкращі перспективи для України відкриває майбутній вступ в ЄС. І я впевнений, що після закінчення війни ми побудуємо навіть кращу економіку, ніж Польща. Для цього потрібні три речі: наша перемога, інтеграція в ЄС і вступ у НАТО для гарантії нашої безпеки, якщо росія остаточно не розвалиться», — висловлює впевненість Ярослав Железняк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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