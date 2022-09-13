Азербайджан активно нарощує експорт газу та нафти — Finance.ua
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Азербайджан активно нарощує експорт газу та нафти

Енергетика
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За підсумками 8 місяців 2022 року Міністерство енергетики Азербайджану заявило про зростання експорту газу та нафти.
Про це повідомив в Twitter міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов.
За оперативними даними, за 8 місяців поточного року експорт газу зріс на 23%.
До Європи було експортовано 7,3 млрд кубометрів газу. До Туреччини — 5,4 млрд кубометрів. До Грузії — 1,7 млрд кубометрів.
17,6 з 21,8 млн тонн нафти, що видобувається, було експортовано.
«У порівнянні з аналогічним періодом минулого року 14,4 з 30,6 млрд кубометрів видобутого газу з приростом на 9,7% було експортовано», — зазначив глава Міненерго Азербайджану.
За матеріалами:
УНІАН
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