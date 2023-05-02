Автовиробники почали обмежувати роботу своїх мобільних сервісів у росії — Finance.ua

Автовиробники почали обмежувати роботу своїх мобільних сервісів у росії Сьогодні 23:43

Власники автомобілів західних брендів у рф зіткнулися з обмеженням функціоналу фірмових сервісів. Проблему помітили користувачі відповідних програм Skoda, Kia, Infiniti, Nissan і Renault.

Як пишуть росмедіа, функціонал додатків для автомобілів цих марок справді суттєво знижений. Так, власники цих машин не можуть запустити за допомогою програми двигун, подивитися залишок пального, а також стикаються з більш серйозними заборонами, наприклад, на оновлення програм, які контролюють роботу двигуна, ABS і гальмівної системи.

Крім того, автовиробники позбавили дилерів фірмового софту, який дозволяв оперативно дізнаватися про відкличні кампанії, що проводяться при виявленні серйозних технічних недоліків тих чи інших машин.

За словами самих користувачів, після чергових оновлень програми стали працювати нестабільно навіть при використанні ще доступних функцій.

Раніше стало відомо, що Mercedes-Benz позбавив жителів країни-агресорки можливості користуватися фірмовим програмою me ID з 25 квітня.

MMR За матеріалами:

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