Автовиробники почали обмежувати роботу своїх мобільних сервісів у росії — Finance.ua
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Автовиробники почали обмежувати роботу своїх мобільних сервісів у росії

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Власники автомобілів західних брендів у рф зіткнулися з обмеженням функціоналу фірмових сервісів. Проблему помітили користувачі відповідних програм Skoda, Kia, Infiniti, Nissan і Renault.
Як пишуть росмедіа, функціонал додатків для автомобілів цих марок справді суттєво знижений. Так, власники цих машин не можуть запустити за допомогою програми двигун, подивитися залишок пального, а також стикаються з більш серйозними заборонами, наприклад, на оновлення програм, які контролюють роботу двигуна, ABS і гальмівної системи.
Крім того, автовиробники позбавили дилерів фірмового софту, який дозволяв оперативно дізнаватися про відкличні кампанії, що проводяться при виявленні серйозних технічних недоліків тих чи інших машин.
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За словами самих користувачів, після чергових оновлень програми стали працювати нестабільно навіть при використанні ще доступних функцій.
Раніше стало відомо, що Mercedes-Benz позбавив жителів країни-агресорки можливості користуватися фірмовим програмою me ID з 25 квітня.
За матеріалами:
MMR
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