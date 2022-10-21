Автовиробники планують подвоїти витрати на електромобілі та акумулятори до $1,2 трлн до 2030 року — Finance.ua

Автовиробники планують подвоїти витрати на електромобілі та акумулятори до $1,2 трлн до 2030 року Вчора 23:56 — Фондовий ринок

Автовиробники планують подвоїти витрати на електромобілі та акумулятори до $1,2 трлн до 2030 року

Провідні світові автовиробники планують витратити майже $1,2 трлн до 2030 року на розробку та виробництво мільйонів електромобілів, а також акумуляторів та сировини для підтримки цього виробництва.

Про це пише Reuters із посиланням на загальнодоступні дані та прогнози, випущені компаніями.

Згідно з даними Benchmark Mineral Intelligence і виробників, щоб підтримувати безпрецедентний рівень випуску електромобілів, автовиробники та їхні партнери з виробництва акумуляторних батарей планують до 2030 року встановити 5,8 ТВт·год акумуляторів.

Лідирує компанія Tesla, виконавчий директор якої Ілон Маск виклав зухвалий план зі створення 20 млн електромобілів до 2030 року, для яких знадобиться приблизно 3 ТВт·год батарей. Хоча Tesla не розкрила повністю свої плани витрат, таке зростання — 13-кратне збільшення порівняно з 1,5 млн автомобілів, які компанія сподівається продати цього року, — обійдеться в сотні мільярдів доларів, згідно з аналізом Reuters.

Німецький Volkswagen, хоч і відстає від Tesla, але має амбітні плани на кінець десятиліття, націлившись на інвестиції у понад $100 млрд на створення свого глобального портфеля електромобілів і нових акумуляторних «гігафабрик» у Європі та Північній Америці.

Японська Toyota Motor Corp інвестує $70 млрд в електроавтомобілі та виробництво більшої кількості акумуляторів та розраховує продати не менше 3,5 млн акумуляторних електричних моделей у 2030 році.

Ford Motor продовжує підвищувати рівень своїх витрат на нові електромобілі — зараз вони становлять $50 млрд — і не менше 240 ГВт·год акумуляторної ємності разом зі своїми партнерами. Оскільки вона прагне виробити близько 3 млн електромобілів у 2030 році — половину від загального обсягу.

Mercedes-Benz виділила не менше $47 млрд на розробку та виробництво електромобілів, майже дві третини з яких — на збільшення загальної ємності акумуляторів з партнерами до понад 200 ГВт·год.

BMW, Stellantis і General Motors планують витратити не менше $35 млрд на електромобілі та акумулятори.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.