Авторинок рф за три квартали впав на 60% — Finance.ua

Авторинок рф за три квартали впав на 60% Вчора 03:46 — Світ

Авторинок рф за три квартали впав на 60%

У вересні та за підсумками трьох кварталів авторинок рф падає майже на 60% — серед лідерів залишається Lada як єдина бюджетна пропозиція, російські ГАЗ та УАЗ, а також китайські бренди зі своїми кросоверами.

Про це пише «Комерсант» з посиланням на дані Асоціації європейського бізнесу.

Зазначається, що більшість іноземних брендів не поповнюють склади.

Так, у вересні продажі легкових та легких комерційних автомобілів у росії впали на 59,6%, до 46,7 тис штук. Дані не включають звіти BMW, Mercedes-Benz, а також Chery та її марку Exeed — вони звітують лише поквартально.

За дев’ять місяців продаж скоротився на 59,8%, до 506,7 тис штук.

«Лідером ринку залишається АвтоВАЗ: продажі автомобілів під брендом Lada у вересні навіть показали зростання на 20%, до 20,6 тис. штук. При цьому Lada Granta — фактично єдина пропозиція в сегменті бюджетних масових автомобілів в рф. Тільки на цю модель за місяць прийшлося 13,4 тис. машин. У плюсі, крім російського бренду, опинилась реалізація китайського Changan — зростання на 74%, до 789 штук. Китайський Haval показав незначне падіння продажів — на 2%, до 3,4 тис машин», — йдеться у статті.

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Економічна Правда За матеріалами:

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