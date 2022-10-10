Авторинок рф за три квартали впав на 60% — Finance.ua
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Авторинок рф за три квартали впав на 60%

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Авторинок рф за три квартали впав на 60%
Авторинок рф за три квартали впав на 60%
У вересні та за підсумками трьох кварталів авторинок рф падає майже на 60% — серед лідерів залишається Lada як єдина бюджетна пропозиція, російські ГАЗ та УАЗ, а також китайські бренди зі своїми кросоверами.
Про це пише «Комерсант» з посиланням на дані Асоціації європейського бізнесу.
Зазначається, що більшість іноземних брендів не поповнюють склади.
Так, у вересні продажі легкових та легких комерційних автомобілів у росії впали на 59,6%, до 46,7 тис штук. Дані не включають звіти BMW, Mercedes-Benz, а також Chery та її марку Exeed — вони звітують лише поквартально.
За дев’ять місяців продаж скоротився на 59,8%, до 506,7 тис штук.
«Лідером ринку залишається АвтоВАЗ: продажі автомобілів під брендом Lada у вересні навіть показали зростання на 20%, до 20,6 тис. штук. При цьому Lada Granta — фактично єдина пропозиція в сегменті бюджетних масових автомобілів в рф. Тільки на цю модель за місяць прийшлося 13,4 тис. машин. У плюсі, крім російського бренду, опинилась реалізація китайського Changan — зростання на 74%, до 789 штук. Китайський Haval показав незначне падіння продажів — на 2%, до 3,4 тис машин», — йдеться у статті.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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