Авторинок Львівщини: що та за скільки продають в регіоні — Finance.ua

Авторинок Львівщини: що та за скільки продають в регіоні
За підсумками 2022 року Львівська область посіла п’яте місце за кількістю придбаних вживаних авто на внутрішньому ринку, та перше серед імпорту вживаних легковиків з-за кордону.
Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.
Динаміка продажів
Загалом на Львівщині протягом 2022 року придбали 110,8 тисячі легковиків з пробігом, що склало 9,9% від усіх вживаних авто, придбаних минулого року.
При цьому 53% від усіх авто склали імпортні вживані авто з-за кордону (58,8 тис.), решта 47% — внутрішні перепродажі. Досягнути таких показників вдалося завдяки так званому «нульовому» розмитненню: наприклад, у травні та червні частка «свіжопригнаних» авто у продажах складала 77,9% та 73,4% відповідно.
Після повернення митних платежів цей показник різко знизився та станом на січень 2023 року складає 25,5% — це найменше за останні 12 місяців.
Кількість угод купівлі-продажу протягом року також змінювалася. До початку повномасштабного вторгнення щомісячно у Львівській області купували в середньому 6,5-7,5 тисячі вживаних легковиків.
Який тип пального обирають
На внутрішньому ринку за підсумками 2022 року 45,5% придбаних вживаних автомобілів були з дизельним двигуном. Ще 39,8% були бензиновими (20,7 тисячі), 12,1% — обладнані ГБО, 1,1% — гібридними.
З-за кордону найчастіше привозили дизельні авто: у 59,9% випадків. Вживаних бензинових авто у 2022 році імпортували 32,7% від загальної кількості, авто з ГБО — 3,6%, гібридних — 1,3%, а 0,1% були «газовими». Електромобілів з-за кордону було 2,5%.
Топ-15 вживаних легковиків на внутрішньому ринку
Першість у Львівській області, як і в загальноукраїнському рейтингу, займає Volkswagen Passat (2,5 тис. шт.). Проте далі помітні цікаві тенденції. Так, моделі Lanos і Sens на Львівщині не такі популярні, як в деяких інших регіонах, та займають аж восьме місце в рейтингу.
Натомість другу сходинку зайняв Volkswagen Golf (2,1 тис.). Також в переліку відсутній ВАЗ 2109/99, котрий в загальнонаціональному рейтингу займає сьоме місце, та Chevrolet Aveo (12 місце в Україні). Тобто, на Львівщині надають перевагу вживаним легковикам європейських автовиробників.
Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📱
Середній вік машин на внутрішньому ринку Львівщини складає 14,1 року. При цьому «наймолодшою» моделлю серед 15 найпопулярніших виявився Ford Focus із середнім віком 11,6 року, найстаршим — Mercedes-Benz E-Classe (18,1 року в середньому).
Топ-15 вживаних легковиків з-за кордону
Лідером вподобань Львівщини серед «свіжопригнаних» вживаних авто протягом 2022 року, як і загалом по Україні, став Volkswagen Passat (3,4 тис.). Загалом увесь рейтинг Львівської області мало чим відрізняється від загальнонаціональних тенденцій. Більшість складають легковики з країн Європейського Союзу, а їх середній вік зафіксований на рівні 12,1 року.
«Наймолодшим» став Nissan Qashqai (вік 11,3 року в середньому), а «найстаршим» — Volkswagen Golf (середній вік 16,1 року).
Як змінилися ціни
Як показують дослідження на основі даних Automoto.ua, у 2022 році середня вартість вживаних легковиків, котрі продавали в інтернеті на території Львівської області, склала $6 350.
Загалом ціни на авто, навіть враховуючи усі непрості виклики воєнного часу, були досить стабільними. Найнижчою середня вартість легковиків була у квітні 2022 року ($6 тисяч), а найвищою — у березні ($6 700). Останнє було пов’язане із тим, що з продажу зникли найдешевші пропозиції продажу, тож на фоні цього середня вартість зросла.
Станом на січень 2023 року середня вартість автомобілів в інтернеті фактично повернулася до показників початку 2022 року: $6 470. Проте, оскільки суттєво змінився курс валют, а більшість українців отримують доходи в гривні, купівельна спроможність знизилася: тепер у гривневому еквіваленті на купівлю того ж авто потрібно більше коштів.
Нагадаємо, що страхування каско захистить ваш автомобіль від можливих збитків на дорогах. Каско покриває ризики ДТП, викрадення, стихійні лиха тощо. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:
Хочу оформити каско 🚗
Поділитися новиною