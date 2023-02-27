Авторинок Львівщини: що та за скільки продають в регіоні — Finance.ua

Авторинок Львівщини: що та за скільки продають в регіоні Сьогодні 21:05 — Особисті фінанси

Авторинок Львівщини: що та за скільки продають в регіоні

За підсумками 2022 року Львівська область посіла п’яте місце за кількістю придбаних вживаних авто на внутрішньому ринку, та перше серед імпорту вживаних легковиків з-за кордону.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Динаміка продажів

Загалом на Львівщині протягом 2022 року придбали 110,8 тисячі легковиків з пробігом, що склало 9,9% від усіх вживаних авто, придбаних минулого року.

При цьому 53% від усіх авто склали імпортні вживані авто з-за кордону (58,8 тис.), решта 47% — внутрішні перепродажі. Досягнути таких показників вдалося завдяки так званому «нульовому» розмитненню: наприклад, у травні та червні частка «свіжопригнаних» авто у продажах складала 77,9% та 73,4% відповідно.

Після повернення митних платежів цей показник різко знизився та станом на січень 2023 року складає 25,5% — це найменше за останні 12 місяців.

Динаміка продажів вживаних авто у Львівській області протягом січня 2022 — січня 2023, Графік: eauto.org.ua

Кількість угод купівлі-продажу протягом року також змінювалася. До початку повномасштабного вторгнення щомісячно у Львівській області купували в середньому 6,5-7,5 тисячі вживаних легковиків.

Який тип пального обирають

На внутрішньому ринку за підсумками 2022 року 45,5% придбаних вживаних автомобілів були з дизельним двигуном. Ще 39,8% були бензиновими (20,7 тисячі), 12,1% — обладнані ГБО, 1,1% — гібридними.

Структура внутрішніх перепродажів та імпорту вживаних легковиків з точки зору пального у Львівській області, 2022 рік, Графік: eauto.org.ua

З-за кордону найчастіше привозили дизельні авто: у 59,9% випадків. Вживаних бензинових авто у 2022 році імпортували 32,7% від загальної кількості, авто з ГБО — 3,6%, гібридних — 1,3%, а 0,1% були «газовими». Електромобілів з-за кордону було 2,5%.

Топ-15 вживаних легковиків на внутрішньому ринку

Першість у Львівській області, як і в загальноукраїнському рейтингу, займає Volkswagen Passat (2,5 тис. шт.). Проте далі помітні цікаві тенденції. Так, моделі Lanos і Sens на Львівщині не такі популярні, як в деяких інших регіонах, та займають аж восьме місце в рейтингу.

Натомість другу сходинку зайняв Volkswagen Golf (2,1 тис.). Також в переліку відсутній ВАЗ 2109/99, котрий в загальнонаціональному рейтингу займає сьоме місце, та Chevrolet Aveo (12 місце в Україні). Тобто, на Львівщині надають перевагу вживаним легковикам європейських автовиробників.

Середній вік машин на внутрішньому ринку Львівщини складає 14,1 року. При цьому «наймолодшою» моделлю серед 15 найпопулярніших виявився Ford Focus із середнім віком 11,6 року, найстаршим — Mercedes-Benz E-Classe (18,1 року в середньому).

Найпопулярніші вживані авто серед внутрішніх перепродажів у Львівській області, 2022 рік, Графік: eauto.org.ua

Топ-15 вживаних легковиків з-за кордону

Лідером вподобань Львівщини серед «свіжопригнаних» вживаних авто протягом 2022 року, як і загалом по Україні, став Volkswagen Passat (3,4 тис.). Загалом увесь рейтинг Львівської області мало чим відрізняється від загальнонаціональних тенденцій. Більшість складають легковики з країн Європейського Союзу, а їх середній вік зафіксований на рівні 12,1 року.

«Наймолодшим» став Nissan Qashqai (вік 11,3 року в середньому), а «найстаршим» — Volkswagen Golf (середній вік 16,1 року).

Найпопулярніші вживані авто серед імпортних вживаних авто у Львівській області, 2022 рік, Графік: eauto.org.ua

Як змінилися ціни

Як показують дослідження на основі даних Automoto.ua, у 2022 році середня вартість вживаних легковиків, котрі продавали в інтернеті на території Львівської області, склала $6 350.

Загалом ціни на авто, навіть враховуючи усі непрості виклики воєнного часу, були досить стабільними. Найнижчою середня вартість легковиків була у квітні 2022 року ($6 тисяч), а найвищою — у березні ($6 700). Останнє було пов’язане із тим, що з продажу зникли найдешевші пропозиції продажу, тож на фоні цього середня вартість зросла.

Динаміка зміни середньої ціни на вживані легковики, які продавали в інтернеті у Львівській області, 2022 рік. Дані: Automoto.ua, Графік: eauto.org.ua

Станом на січень 2023 року середня вартість автомобілів в інтернеті фактично повернулася до показників початку 2022 року: $6 470. Проте, оскільки суттєво змінився курс валют , а більшість українців отримують доходи в гривні, купівельна спроможність знизилася: тепер у гривневому еквіваленті на купівлю того ж авто потрібно більше коштів.

Нагадаємо, що страхування каско захистить ваш автомобіль від можливих збитків на дорогах. Каско покриває ризики ДТП, викрадення, стихійні лиха тощо. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.