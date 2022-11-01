Автомобільний газ на АЗС здорожчав майже на 10% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Автомобільний газ на АЗС здорожчав майже на 10%

Технології&Авто
541
Середня ціна на скраплений газ у період з 3 жовтня по 1 листопада у мережах автозаправних станцій збільшилася на 2,17 грн/л або на 8,2% — до 28,41 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Так, ціна в консолідованій мережі «Привату» виросла на 2,55-2,76 грн/л, до 27,92-27,98 грн/л.
На своїх заправках мережа «Авантаж 7» виставила на стелу 26,25 грн/л (+1,8 грн/л до 3 жовтня).
На станціях KLO і SOCAR продукт подорожчав на 2,50 грн/л, до 28,54 і 28,98 грн/л відповідно.
На станціях ОККО і WOG пропан-бутан здорожчав на 2,08 грн/л і 2,25 грн/л, до 28,99 і 29,11 грн/л відповідно.
Крім того, 1,3-2,9 грн/л додав у ціні автогаз в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS, «Олас».
За даними «А-95», за місяць середня вартість гуртових партій скрапленого газу на умовах самовивозу виросла приблизно на 2 130 грн/т, до 46 680 грн/т.
Отримати позику до зарплати👛
За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.