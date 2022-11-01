Автомобільний газ на АЗС здорожчав майже на 10% — Finance.ua

Автомобільний газ на АЗС здорожчав майже на 10% Вчора 19:33 — Технології&Авто

Середня ціна на скраплений газ у період з 3 жовтня по 1 листопада у мережах автозаправних станцій збільшилася на 2,17 грн/л або на 8,2% — до 28,41 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Так, ціна в консолідованій мережі «Привату» виросла на 2,55-2,76 грн/л, до 27,92-27,98 грн/л.

На своїх заправках мережа «Авантаж 7» виставила на стелу 26,25 грн/л (+1,8 грн/л до 3 жовтня).

На станціях KLO і SOCAR продукт подорожчав на 2,50 грн/л, до 28,54 і 28,98 грн/л відповідно.

На станціях ОККО і WOG пропан-бутан здорожчав на 2,08 грн/л і 2,25 грн/л, до 28,99 і 29,11 грн/л відповідно.

Крім того, 1,3-2,9 грн/л додав у ціні автогаз в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS, «Олас».

За даними «А-95», за місяць середня вартість гуртових партій скрапленого газу на умовах самовивозу виросла приблизно на 2 130 грн/т, до 46 680 грн/т.

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