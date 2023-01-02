Автоматичне нарахування пільг та соцдопомоги припиняється: з 1 січня вводяться нові правила — Finance.ua

Автоматичне нарахування пільг та соцдопомоги припиняється: з 1 січня вводяться нові правила Сьогодні 08:28 — Особисті фінанси

З 2023 року допомога внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям, самотнім матерям на дітей, інші пільги виплачуватиметься інакше.

Згідно з постановою Кабміну № 1320, яка набуло чинності 30 листопада, автоматичне нарахування державної соціальної допомоги та пільг під час воєнного стану припиняється, пише ТСН.

Йдеться про наступні виплати:

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям,

допомога на дітей одиноким матерям; допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,

допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, з тяжкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологічними, онкогематологічними захворюваннями, дитячим церебральним паралічем, тяжкими психічними розладами, цукровим діабетом I типу (інсулінозалежним), тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність,

щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду,

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо,

тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не отримала права на пенсійну виплату; допомога на проживання ВПО.

державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю,

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; пільги, призначені раніше.

Автоматичне нарахування всіх видів державної допомоги буде продовжено тільки для тих, хто проживає на окупованих територіях або де ведуться бойові дії.

У якому випадку виплати буде припинено?

У разі виключення територіальної громади з переліку державна соціальна допомога та пільги продовжують виплачуватись протягом місяця, в якому територіальна громада виключена з переліку, та протягом наступного місяця після його виключення.

У разі, коли в період запровадження військового стану виявлено відомості та/або отримано інформацію, яка вплинула або яка могла вплинути на встановлення права на отримання державної соціальної допомоги та визначення її розміру, виплата такої допомоги припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому виявлено відомості та/або отримана інформація.

Що потрібно зробити для продовження виплат?

Ті, хто раніше отримував допомогу автоматично, зараз проживає за межами громад, які розташовані в районі проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації, в оточенні (блокуванні), щоб надалі отримувати виплати, необхідно з 1 січня 2023 року подати відповідну заяву. Звернутися для цього потрібно до представників громад чи ЦНАП із пакетом документів.

Органи соціального захисту населення зобов’язані поінформувати пільговиків та одержувачів допомоги про припинення виплат/пільг шляхом надсилання повідомлення поштою/електронною поштою/засобами мобільного зв’язку та роз’яснити необхідність звернення з 1 січня 2023 року для продовження виплат/пільг.

Перерахунок пільг здійснюється органами Пенсійного фонду після 1 січня 2023 року щодо поводження з необхідними документами. При цьому виплачені під час військового стану кошти на момент подання нових заяв та документів не підлягають поверненню.

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