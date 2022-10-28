Автогаз дорожчає, середня ціна зросла вже до 28,76 гривні за літр — Finance.ua

Автогаз дорожчає, середня ціна зросла вже до 28,76 гривні за літр Вчора 19:10 — Особисті фінанси

У п’ятницю, 28 жовтня, порівняно із четвергом, 27 жовтня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз підвищилися на 0,9% до 28,76 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 50,83 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 55,00 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,83 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 55,00 гривні за літр.

Середні ціни на газ підвищилися на 0,9% із 28,49 гривні за літр до 28,76 гривні за літр.

У четвер, 27 жовтня, порівняно із середою, 26 жовтня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз підвищилися на 0,6% до 28,49 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 50,83 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 55,00 гривні за літр.

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