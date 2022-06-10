Автобусне сполучення відновилось у всіх районах Київщини — Finance.ua

Автобусне сполучення відновилось у всіх районах Київщини

Вчора 19:15

У Київській області відновили роботу 335 приміських та міжміських автобусних маршрутів.

Про це написав голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

На них задіяно близько 475 транспортних засобів.

Також відновлено роботу міжміських автобусних маршрутів сполученням: «Богуслав — Київ АС «Поділ»

№ 739 «Чабани — Київ АС «Південна».

Пасажирськими перевезеннями забезпечені всі райони Київської області.

Нагадаємо, Президент підписав закон щодо відновлення територій: як відновлюватимуть міста та села.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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