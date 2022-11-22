Австрія зменшила залежність від російського газу на понад 50% за пів року — Finance.ua
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Австрія зменшила залежність від російського газу на понад 50% за пів року

Енергетика
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Австрія зменшила залежність від російського газу на понад 50% за пів року
Австрія зменшила залежність від російського газу на понад 50% за пів року
Австрія, яка станом на початок лютого цього року імпортувала 79% природного газу з росії, наразі залежить від російського газу на 21%.
Про це повідомляє Austria Presse Agentur.
«Австрія змогла зменшити свою залежність від поставок російського газу протягом кількох місяців до 21% у вересні. За підрахунками E-Control (австрійський енергетичний регулятор. — Ред.), частка імпорту російського газу на початку війни в лютому цього року становила 79%», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у рамках стратегії із заміни російського газу Австрія забронювала трубопровідні потужності в обсязі 40 терават-годин (ТВт/год) і німецькому та італійському напрямках. Це дає змогу країні закуповувати газ з Норвегії, скраплений природний газ та невеликі обсяги газу з Північної Африки та Центральної Азії.
«Ми зробили великий крок в напрямку позбавлення від залежності від російського газу. Хочу подякувати всім, хто допоміг зробити це можливим — енергопостачальникам, які шукали нові країни-постачальники, і всім людям, які заощаджують енергію вдома», — заявила Леоноре Гевесслера, міністр з питань захисту клімату, довкілля, енергетики, транспорту, інновацій та технологій в Австрії.
При цьому, вона підкреслила, що «по-справжньому вільними» австрійці стануть лише тоді, коли зможуть «повністю обійтися без російського газу».
«Ми працюємо над цим щодня на повну силу», — додала вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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