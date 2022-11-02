Австрія заповнила газосховища майже на рік — Finance.ua
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Австрія заповнила газосховища майже на рік

Казна та Політика
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Станом на 27 жовтня Австрія заповнила газосховища на 90%. Це становить 87,9 терават-годин (ТВт-год) природного газу, тож річне споживання країни забезпечене, пише УНН з посиланням на Euroactiv.
«Федеральний уряд виконав свою домашню роботу з енергопостачання, і не тільки зробив запаси для майбутнього опалювального сезону, але також уже здійснив початкову підготовку до наступного року», — заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер.
Він додав: «Особливо у коротко- та середньострокових заходах, зокрема щодо зберігання та диверсифікації, ми не лише виконали наші обіцянки, але в деяких випадках навіть перевищили їх».
Повідомляється, що 1 ТВт-год скрапленого газу країна отримала після того, як Нехаммер відвідав Абу-Дабі. Крім цього, австрійський уряд планує зберегти 20 ТВт-год як стратегічний резерв.
Австрія має одні з найбільших газових сховищ відносно чисельності населення, але у 2021 році вона була країною, яка найбільше залежала від російського газу. У березні 2022-го уряд країни виділив 2 мільярди євро на зменшення інфляційного тиску, представив схему зеленої промисловості вартістю 5,7 мільярда євро та пообіцяв компаніям 100 мільйонів євро на допомогу у відході від російського газу.
За матеріалами:
УНН
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