Австрія виділить Україні ще десять мільйонів євро — Finance.ua

Австрія виділить Україні ще десять мільйонів євро
Австрія виділить ще десять мільйонів євро для підтримки України.
Про це повідомляє АРА з посиланням на міністра фінансів Австрії Магнуса Бруннера.
«У рамках всесвітньої конференції з питань клімату, що проходить у єгипетському приморському курорті Шарм-ель-Шейх, міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер (Австрійська народна партія) під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо пообіцяв виділити ще 10 млн євро на підтримку України», — йдеться у повідомленні.
Австрійський міністр назвав допомогу Україні важливим питанням та внеском також у стабільність в Європі.
«Таким чином ми демонструємо нашу солідарність з населенням і робимо стійкий внесок у стабільність в Європі», — сказав Бруннер.
Нагадаємо, у травні уряд Австрії виділив майже 42 млн євро для подолання гуманітарних наслідків загарбницької війни росії проти України. Тоді зазначалося, що загалом австрійська допомога, «надана Україні та іншим особливо постраждалим країнам з початку російської загарбницької війни», зросла до понад 80 млн євро.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною