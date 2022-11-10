Австрія виділить Україні ще десять мільйонів євро — Finance.ua
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Австрія виділить Україні ще десять мільйонів євро

Казна та Політика
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Австрія виділить ще десять мільйонів євро для підтримки України.
Про це повідомляє АРА з посиланням на міністра фінансів Австрії Магнуса Бруннера.
«У рамках всесвітньої конференції з питань клімату, що проходить у єгипетському приморському курорті Шарм-ель-Шейх, міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер (Австрійська народна партія) під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо пообіцяв виділити ще 10 млн євро на підтримку України», — йдеться у повідомленні.
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Австрійський міністр назвав допомогу Україні важливим питанням та внеском також у стабільність в Європі.
«Таким чином ми демонструємо нашу солідарність з населенням і робимо стійкий внесок у стабільність в Європі», — сказав Бруннер.
Нагадаємо, у травні уряд Австрії виділив майже 42 млн євро для подолання гуманітарних наслідків загарбницької війни росії проти України. Тоді зазначалося, що загалом австрійська допомога, «надана Україні та іншим особливо постраждалим країнам з початку російської загарбницької війни», зросла до понад 80 млн євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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