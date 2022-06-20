Австрія відновить закриту вугільну електростанцію через проблеми з газом sp рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Австрія відновить закриту вугільну електростанцію через проблеми з газом sp рф

Вчора 19:17Енергетика
288
Австрія відновить закриту вугільну електростанцію через проблеми з газом sp рфАвстрія відновить закриту вугільну електростанцію через проблеми з газом sp рф
Через скорочення поставок російського газу Австрія вирішила відновити роботу зупиненої вугільної електростанції.
Про це повідомив офіс федерального канцлера у Відні, пише ORF.
Теплоелектростанція Меллах у Штирії, яка в цей час закрита, має бути переобладнана таким чином, щоб у разі надзвичайної ситуації на ній можна було знову виробляти електрику та тепло з вугілля.
Читайте також
Федеральна канцелярія оголосила про це після кризового засыдання уряду, в якому канцлер, міністр з питань захисту клімату та міністр економіки обговорили з експертами, як забезпечити енергопостачання.
Станція у Меллаху на південь від Грацу була останньою вугільною електростанцією в Австрії. Навесні 2020 року тут востаннє використовувалося вугілля для вироблення електроенергії.
Місце для вашої реклами
Потім станцію вивели у «резерв» і переобладнали для виробництва енергії з газу. Тепер станцію треба буде знову переобладнати для використання вугілля.
Рішення у Відні було ухвалене після того, як сусідня Німеччина оголосила про заходи через зменшення поставок російського газу, включаючи збільшення залежності від вугільних електростанцій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.