Австрія в лютому заплатила росії €540 мільйонів за енергоносії — Finance.ua
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Австрія в лютому заплатила росії €540 мільйонів за енергоносії

Вчора 15:16Енергетика
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Австрія в лютому заплатила росії, яка зараз веде повномасштабну війну проти України, понад 540 млн євро за поставлені енергоносії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє APA з посиланням на дані статистичної агенції Statistik Austria.
«На тлі нещодавнього масового зростання цін на енергоносії вартість вітчизняного імпорту в лютому 2022 року зросла на п’яту частину до 15,81 млрд євро порівняно з тим самим місяцем минулого року. Особливо помітним було збільшення імпорту енергоносіїв із росії, за які Австрія перерахувала країні, що веде війну, більш ніж утричі більше, ніж у лютому 2021 року — загалом 540,5 млн євро», — йдеться у повідомленні.
Так, у лютому 2021 року плата Австрією за російські енергоносії становила лише 170,9 млн євро.
Загалом із січня по лютий 2022 року Австрія імпортувала з росії товарів на 1,48 млрд євро. Більшість цієї суми припадає оплату газу.
За матеріалами: Укрінформ
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