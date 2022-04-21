Австрія після початку війни в Україні відмовилася від імпорту російської нафти — Finance.ua

Австрія після початку повномасштабної війни в Україні припинила імпорт нафти з Росії. Країна замінила російські ресурси іншою нафтою з ринку.
За даними Статистичного управління Австрії та Асоціації нафтової промисловості, імпорт російської нафти становив близько 7,8%. Основним постачальником нафти до Австрії вже багато років є Казахстан, частка імпорту якого становить 38,9 відсотка. На другому і третьому місці Лівія з 22,1% та Ірак з 20,7%.
«Закупівля нафти у росії завжди була дуже маленькою, з початком війни ми замінили її іншою нафтою з ринку», — сказав представник нафтогазової компанії OMV.
Нагадаємо, у Німеччині заявили, що зможуть повністю відмовитися від російської нафти до кінця цього року.