Австрія після початку війни в Україні відмовилася від імпорту російської нафти — Finance.ua
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Австрія після початку війни в Україні відмовилася від імпорту російської нафти

Вчора 15:45Енергетика
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Австрія після початку повномасштабної війни в Україні припинила імпорт нафти з Росії. Країна замінила російські ресурси іншою нафтою з ринку.
За даними Статистичного управління Австрії та Асоціації нафтової промисловості, імпорт російської нафти становив близько 7,8%. Основним постачальником нафти до Австрії вже багато років є Казахстан, частка імпорту якого становить 38,9 відсотка. На другому і третьому місці Лівія з 22,1% та Ірак з 20,7%.
«Закупівля нафти у росії завжди була дуже маленькою, з початком війни ми замінили її іншою нафтою з ринку», — сказав представник нафтогазової компанії OMV.
Нагадаємо, у Німеччині заявили, що зможуть повністю відмовитися від російської нафти до кінця цього року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: РБК-Україна
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