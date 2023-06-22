Австралійський мільярдер виділить $500 млн у Фонд розвитку України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Австралійський мільярдер виділить $500 млн у Фонд розвитку України

Казна та Політика
30
Австралійський мільярдер виділить $500 млн у Фонд розвитку України
Австралійський мільярдер виділить $500 млн у Фонд розвитку України
Австралійський бізнесмен та голова компанії Tattarang Ендрю Форрест інвестує $500 млн у Фонд розвитку України (UDF).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
«Ми не повинні прагнути відновити те, чим Україна була, з її застарілою інфраструктурою радянської епохи. Ми повинні уявити, якою вона може бути з баченням, плануванням і наявністю найкращих у світі технологій, управління та мислення. Це позиціонуватиме відбудову України не просто як відновлення, а як велику можливість для національного оновлення. Ми побудуємо майбутнє, яке буде цифровим, зеленим, справедливим і вільним від корупції», — зазначив Форрест під час Конференції з відновлення України у Лондоні.
Читайте також
Він також закликав інших світових інвесторів побачити в Україні можливості відмінних довгострокових інвестицій.
Форрест буде стратегічним радником зі створення UDF та його інвестиційних груп — зелених стратегічних металів, зеленого заліза, зеленого водню та зеленої електроенергії та виступатиме у складі консультативної групи для українського уряду.
Читайте також
Уточнюється, що ідея UDF була задумана та розроблена австралійським мільярдером і натхненна планом Маршалла Другої світової війни. У березні 2022 року він звернувся до глави найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock Ларрі Фінка, щоб отримати консультативну підтримку створення інвестиційного механізму.
Уперше про плани виступити якірним інвестором та інвестувати $500 млн у фонд для розвитку напряму зеленої енергетики Форрест оголосив ще у листопаді 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.