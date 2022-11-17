Австралійський мільярдер вкладе пів мільярда доларів в один з фондів Black Rock для відновлення України — Finance.ua

Австралійський мільярдер вкладе пів мільярда доларів в один з фондів Black Rock для відновлення України Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Австралійський мільярдер Ендрю Форрест вкладе 500 мільйонів доларів в один із інвестиційних фондів, націлений на зелену енергетику, який зараз формує Black Rock для відновлення України.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма на Київському міжнародному економічному форумі.

Він розповів, що зараз мають бути перші якорі, які вкладуть перші сотні мільйонів доларів і своїми реальними діями покажуть, що вони вірять в Україну.

«Є австралійський мультимільярдер, друга за багатством людина в Австралії Ендрю Форрест, засновник компанії Fortescue, однієї з найбільших гірничодобувних компаній у світі, один із найбільших інвесторів у водневі технології, публічно зобов’язався інвестувати перші $500 млн в один із фондів, які готує зараз Black Rock», — додав Шурма.

За його словами, розмір фонду поки що складно окреслити, але він оцінюється від 25 млрд дол до 100 млрд дол.

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Економічна Правда За матеріалами:

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