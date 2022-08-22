Австралійці зможуть купувати за криптовалюту бензин і пончики — Finance.ua

Австралійці зможуть купувати за криптовалюту бензин і пончики Вчора 05:49 — Фінтех і Картки

Австралійці зможуть купувати за криптовалюту бензин і пончики

Австралійським водіям більше не потрібно шукати готівку чи картку для оплати бензину та улюблених національних пончиків Krispy Kreme, які продаються на АЗС OTR (On The Run). Тепер на понад 150 станціях технічного обслуговування прийматимуться криптовалютні платежі.

Це стало можливим завдяки партнерству АЗС OTR з криптовалютною біржею Crypto.com і постачальником платіжних терміналів DataMesh.

Станції обслуговування дозволятимуть користувачам Crypto.com сканувати QR-код на платіжному терміналі DataMesh, який зв’язуватиметься з їхнім біржовим гаманцем. Після того, як користувач обере тип криптовалюти, яку він захоче використати, платіж миттєво перерахується продавцю в австралійських доларах. Наразі опція доступна лише у Вікторії, Південній Австралії та Західній Австралії, але Peregrine Corp., власник АЗС OTR, планує розгорнути цю функцію ще у 250 місцях по всій країні.

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«Історія OTR — це надання клієнтам можливості вибирати, як полегшити собі життя. Рішення запропонувати криптовалютні платежі зосереджене саме довкола цього», — сказав виконавчий голова Peregrine Ясер Шахін.

Як повідомляє дослідницька компанія Roy Morgan, станом на середину 2022 року понад 1 мільйон австралійців володіє принаймні одним типом криптовалюти із середньою вартістю у 20 000 доларів США. У іншому дослідженні компанії майже третина австралійських підприємств виявила готовність здійснювати криптовалютні транзакції вже до кінця цього року або на початку 2023.

До речі, на криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратись у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

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