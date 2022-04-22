Австралія запровадила санкції проти 144 сенаторів рф, доньок путіна й лаврова — Finance.ua
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Австралія запровадила санкції проти 144 сенаторів рф, доньок путіна й лаврова

Вчора 11:48Фондовий ринок
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Австралія запровадила санкції проти 144 сенаторів рф, доньок путіна й лавроваАвстралія запровадила санкції проти 144 сенаторів рф, доньок путіна й лаврова
Уряд Австралії запровадив санкції проти 144 сенаторів російської ради федерації, двох доньок господаря кремля володимира путіна та доньки глави мзс рф сергія лаврова.
Про це повідомляє Australian Associated Press.
Зазначається, що 144 сенатори попали під обмежувальні заходи Австралії через підтримку незаконного визнання путіним незалежності так званих псевдореспублік на територіях Донецької та Луганської областей України.
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Доньок путіна, 37-річну марію воронцову та 36-річну катерину тихонову, у США вважають технічними керівниками, які підтримують російський уряд і оборонну промисловість, а також лідерами державних програм, які отримують мільярди доларів від кремля. У США вважають, що частина майна путіна була переписана на членів його сім’ї.
Донька лаврова, катерина винокурова, має громадянство росії та США.
Схожі санкції вже були запроваджені на початку квітня США й Великою Британією.
Австралія запровадила санкції проти майже 750 фізичних та юридичних осіб у відповідь на вторгнення росії в Україну.
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«Уряд Австралії знову підтверджує свою найрішучішу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також народу України. Ми знову закликаємо росію негайно вивести свої війська з України», — заявила глава МЗС Маріс Пейн.
Вона також додала, що Австралія продовжить збільшувати санкції проти росії та тих, хто несе відповідальність за необґрунтовану та неспровоковану агресію росії проти України або хто має важелі впливу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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