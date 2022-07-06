Австралія скасувала мита на імпорт з України: пільги діятимуть 12 місяців — Finance.ua
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Австралія скасувала мита на імпорт з України: пільги діятимуть 12 місяців

Казна та Політика
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Австралія скасувала мита на імпорт з України: пільги діятимуть 12 місяців
Австралія скасувала мита на імпорт з України: пільги діятимуть 12 місяців
Уряд Австралії оголосив про скасування мит на імпорт з України — цей захід набуває чинності з 4 липня.
Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства торгівлі та туризму Австралії.
«Таке рішення слідує за аналогічними діями наших міжнародних партнерів, таких як Європейський Союз і Сполучене Королівство. Скасування тарифів на імпорт до Австралії з України є ключовою частиною поточних зусиль уряду Австралії щодо подальшого поглиблення наших двосторонніх торговельних та інвестиційних відносин», — йдеться у заяві.
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«Такі заходи з боку Австралії та інших міжнародних партнерів, які підтримують економіку України та розширюють торговельні можливості, є життєво важливими для відновлення та реконструкції України в короткостроковій та довгостроковій перспективі», — додали в уряді Австралії.
Зазначається, що у 2021 році український імпорт до Австралії становив близько 122 млн австралійських доларів ($83 млн).
Тарифи на товари, які виробляються в Україні, знижуються з 5% до нуля, зменшена ставка діятиме протягом 12 місяців.
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При цьому, акцизні збори на паливо, алкоголь та тютюнові вироби залишаться чинними.
«Австралія засуджує односторонню, незаконну та аморальну агресію Росії проти народу України. Цей захід демонструє нашу відданість підтримці економіки України, оскільки вона має справу з триваючими руйнівними наслідками вторгнення Росії», — йдеться в заяві уряду Австралії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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