Австралія підвищує мита на продукцію з росії та білорусі — Finance.ua
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Австралія підвищує мита на продукцію з росії та білорусі

Вчора 10:45Енергетика
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Уряд Австралії ухвалив рішення підвищити мито на імпорт усієї продукції з російської федерації та білорусі на 35%.
Про це йдеться у повідомленні уряду Австралії.
«Уряд Австралії вживає заходів для збільшення економічних витрат для Росії після її незаконного вторгнення в Україну за підтримки Білорусі, застосовуючи додаткове мито в розмірі 35% на весь імпорт», — заявили в Кабміні.
«Цей крок слідує за спільною заявою Австралії з іншими членами Світової організації торгівлі, які рішуче засуджують дії Росії і зобов’язуються вжити всіх дій для захисту наших основних інтересів безпеки», — йдеться у повідомленні.
Нові ставки мит набудуть чинності 25 квітня.
Окрім того, уряд Австралії надасть Україні допомогу на суму 91 мільйон доларів, зокрема, гуманітарну допомогу на суму 65 мільйонів доларів та 70 тисяч тонн вугілля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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