Авіапром на дні: Гетманцев розповів про «успіхи» виробництва літаків у рф — Finance.ua
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Авіапром на дні: Гетманцев розповів про «успіхи» виробництва літаків у рф

Світ
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Авіапром на дні: Гетманцев розповів про «успіхи» виробництва літаків у рф
Авіапром на дні: Гетманцев розповів про «успіхи» виробництва літаків у рф
Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про стан російського авіапрому.
У 2020 році уряд рф пообіцяв «відродження авіаційної промисловості», але вона тільки занурюється глибше на дно.
У 2020 році виробництво літаків у рф впало з 73 до 60 одиниць. росіянам пообіцяли збільшити виробництво літаків. Результати не забарилися — у І півріччі 2023 року силами усіх авіабудівних підприємств росії було зібрано два літаки.
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Мінпромторг у липні 2021 року склав план виробництва російської авіаційної техніки, який передбачав за 1,8 трильйони рублів побудувати до 2030 року 735 цивільних літаків. Наприкінці січня 2022 року, незадовго до повномасштабного вторгнення в Україну, уряд рф своїм розпорядженням затвердив ці плани.
У червні 2022 року програма розвитку авіації до 2030 року «схудла» до 770 мільярдів рублів, а у лютому 2023 року — до 376 мільярдів рублів, розтягнутих аж до 2036 року.
російські літаки складаються майже повністю з імпортних комплектуючих, доступу до яких немає і найближчим часом не буде. Тож у найкращому випадку в рф можуть зібрати шість літаків.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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