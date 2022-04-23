Авіаперевізникам та аеропортам України нададуть держдопомогу — Finance.ua

Авіаперевізникам та аеропортам України нададуть держдопомогу

Вчора 11:38 — Казна та Політика

Антимонопольний комітет України на засіданні 21 квітня 2022 р. схвалив проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги у галузі авіації».

Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.

Відповідно до проєкту постанови, критерії оцінки допустимості державної допомоги в авіаційній галузі повинні містити:

мету та форми державної допомоги;

категорії одержувачів державної допомоги;



максимальний розмір;



умови та спосіб розрахунку сукупного розміру державної допомоги;



витрати, які можуть бути відшкодовані отримувачам державної допомоги.



Також пропонується встановити кілька видів державної допомоги та умови, за яких вона є допустимою. А саме державна допомога для:

компенсації витрат за надання послуг у галузі авіації, що становлять загальний економічний інтерес;



надання інвестиційної та операційної державної допомоги аеропортам із середньорічним пасажиропотоком/вантажопотоком до 200 000 пасажирів/200 000 тонн;



надання інвестиційної допомоги аеропорту;



надання операційної допомоги аеропорту;



відкриття нових повітряних маршрутів;



надання допомоги соціального характеру для перевезення пасажирів.



Критерії оцінки допустимості державної допомоги діють виключно у мирний час та не застосовуються під час дії воєнного стану.

Довідка Finance.ua:

угорська авіакомпанія Wizz Air відновила продаж квитків на рейси з/в України. При цьому можливість бронювати квитки є лише з липня 2022 року;

за попередніми підрахунками за час війни бориспільський аеропорт втратив 3,5 мільярдів доходів.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.