Авіаперевізникам та аеропортам України нададуть держдопомогу — Finance.ua
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Авіаперевізникам та аеропортам України нададуть держдопомогу

Вчора 11:38Казна та Політика
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Антимонопольний комітет України на засіданні 21 квітня 2022 р. схвалив проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги у галузі авіації».
Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.
Відповідно до проєкту постанови, критерії оцінки допустимості державної допомоги в авіаційній галузі повинні містити:
  • мету та форми державної допомоги;
  • категорії одержувачів державної допомоги;
  • максимальний розмір;
  • умови та спосіб розрахунку сукупного розміру державної допомоги;
  • витрати, які можуть бути відшкодовані отримувачам державної допомоги.
Також пропонується встановити кілька видів державної допомоги та умови, за яких вона є допустимою. А саме державна допомога для:
  • компенсації витрат за надання послуг у галузі авіації, що становлять загальний економічний інтерес;
  • надання інвестиційної та операційної державної допомоги аеропортам із середньорічним пасажиропотоком/вантажопотоком до 200 000 пасажирів/200 000 тонн;
  • надання інвестиційної допомоги аеропорту;
  • надання операційної допомоги аеропорту;
  • відкриття нових повітряних маршрутів;
  • надання допомоги соціального характеру для перевезення пасажирів.
Критерії оцінки допустимості державної допомоги діють виключно у мирний час та не застосовуються під час дії воєнного стану.

Довідка Finance.ua:

  • угорська авіакомпанія Wizz Air відновила продаж квитків на рейси з/в України. При цьому можливість бронювати квитки є лише з липня 2022 року;
  • за попередніми підрахунками за час війни бориспільський аеропорт втратив 3,5 мільярдів доходів.

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За матеріалами: Українські Новини
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