Авіаперевізникам та аеропортам України нададуть держдопомогу — Finance.ua

Авіаперевізникам та аеропортам України нададуть держдопомогу
Антимонопольний комітет України на засіданні 21 квітня 2022 р. схвалив проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги у галузі авіації».
Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.
Відповідно до проєкту постанови, критерії оцінки допустимості державної допомоги в авіаційній галузі повинні містити:
- мету та форми державної допомоги;
- категорії одержувачів державної допомоги;
- максимальний розмір;
- умови та спосіб розрахунку сукупного розміру державної допомоги;
- витрати, які можуть бути відшкодовані отримувачам державної допомоги.
Також пропонується встановити кілька видів державної допомоги та умови, за яких вона є допустимою. А саме державна допомога для:
- компенсації витрат за надання послуг у галузі авіації, що становлять загальний економічний інтерес;
- надання інвестиційної та операційної державної допомоги аеропортам із середньорічним пасажиропотоком/вантажопотоком до 200 000 пасажирів/200 000 тонн;
- надання інвестиційної допомоги аеропорту;
- надання операційної допомоги аеропорту;
- відкриття нових повітряних маршрутів;
- надання допомоги соціального характеру для перевезення пасажирів.
Критерії оцінки допустимості державної допомоги діють виключно у мирний час та не застосовуються під час дії воєнного стану.
Довідка Finance.ua:
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