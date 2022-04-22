Авіакомпанія WizzAir запускає продаж квитків в Україні — Finance.ua
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Авіакомпанія WizzAir запускає продаж квитків в Україні

Вчора 15:47Особисті фінанси
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Авіакомпанія WizzAir запускає продаж квитків в УкраїніАвіакомпанія WizzAir запускає продаж квитків в Україні
Угорська авіакомпанія Wizz Air відновила продаж квитків на рейси з/в України. При цьому можливість бронювати квитки є лише з липня 2022 року.
У системі бронювання угорського лоукостера станом на 22 квітня доступні кілька напрямків із Києва та Одеси. Наприклад, можна забронювати авіаквиток на рейс з Києва до Відня, Варшави, Рима, Мілана, Вільнюса, з Одеси — до Берліна, Рима, Мілана та інших міст. Найближча. Також доступні для бронювання квитки на рейси з 4 липня з інших країн в Україну.
У коментарі для Delo.ua у Wizz Air уточнили, що якщо воєнний стан продовжать, і він буде діяти в день вильоту, то рейс перенесуть.
«Дату польоту можна перенести або запросити повернення грошей. Якщо у клієнта є аккаунт на сайті Wizz Air, то на аккаунт повертаються гроші протягом 72 годин. Якщо клієнт хоче повернути гроші на свою особисту банківську картку, то вони повертаються протягом 14-20 робочих банківських днів», — резюмували в компанії.

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За матеріалами: Діло
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