Авіакомпанія WizzAir запускає продаж квитків в Україні — Finance.ua

Авіакомпанія WizzAir запускає продаж квитків в Україні

Вчора 15:47 — Особисті фінанси

Авіакомпанія WizzAir запускає продаж квитків в Україні

Угорська авіакомпанія Wizz Air відновила продаж квитків на рейси з/в України. При цьому можливість бронювати квитки є лише з липня 2022 року.

У системі бронювання угорського лоукостера станом на 22 квітня доступні кілька напрямків із Києва та Одеси. Наприклад, можна забронювати авіаквиток на рейс з Києва до Відня, Варшави, Рима, Мілана, Вільнюса, з Одеси — до Берліна, Рима, Мілана та інших міст. Найближча. Також доступні для бронювання квитки на рейси з 4 липня з інших країн в Україну.

У коментарі для Delo.ua у Wizz Air уточнили, що якщо воєнний стан продовжать, і він буде діяти в день вильоту, то рейс перенесуть.

«Дату польоту можна перенести або запросити повернення грошей. Якщо у клієнта є аккаунт на сайті Wizz Air, то на аккаунт повертаються гроші протягом 72 годин. Якщо клієнт хоче повернути гроші на свою особисту банківську картку, то вони повертаються протягом 14-20 робочих банківських днів», — резюмували в компанії.

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