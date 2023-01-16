Авіакомпанія "Нової пошти" повідомила, коли планує виконати перший вантажний авіарейс — Finance.ua

Авіакомпанія "Нової пошти" повідомила, коли планує виконати перший вантажний авіарейс
Авіакомпанія Supernova Airlines, яка входить до групи компаній «Нова пошта», отримала сертифікат експлуатанта, який надає можливість розпочати власні вантажні авіарейси.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Зазначається, що перший рейс з вантажами клієнтів «Нова пошта Глобал» заплановано виконати навесні 2023 року.
Наразі авіакомпанія активно займається розбудовою власного флоту повітряних суден, зокрема, компанія вже має два АН-26, які взяла на правах лізингу.
Згідно з повідомленням, Supernova Airlines буде здійснювати рейси з українських міжнародних аеропортів «Бориспіль» та «Львів» після закінчення війни, а поки українське небо закрите для польотів — авіаційні перевезення будуть здійснюватися з найближчих до України європейських аеропортів.
«Ми перший український перевізник, який зміг виконати усі вимоги та отримав сертифікат експлуатанта в умовах війни. Це приклад незламності українців та нагадування іншим бізнесам, що саме зараз найкращий час інвестувати в Україну. Ми віримо в ЗСУ і розуміємо, що швидка та безпечна логістика надважлива для прискорення нашої перемоги та для забезпечення українців необхідними товарами. Ми дуже вдячні фахівцям Державіаслужби під керівництвом Олександра Більчука за їх професійну взаємодію і пошук рішень під час проходження сертифікаційних процедур у важкі для країни часи»- сказав директор Supernova Airlines Ярослав Красножон.
Довідка Finance.ua:
- У січні «Нова пошта» відкрила перше вантажне відділення у Варшаві.
- У жовтні 2021 року «Нова пошта» вирішила запустити власну авіакомпанію Supernova Airlines.
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