Авіакомпанія "Нової пошти" повідомила, коли планує виконати перший вантажний авіарейс — Finance.ua

Авіакомпанія "Нової пошти" повідомила, коли планує виконати перший вантажний авіарейс Сьогодні 10:45 — Фондовий ринок

Авіакомпанія Supernova Airlines, яка входить до групи компаній «Нова пошта», отримала сертифікат експлуатанта, який надає можливість розпочати власні вантажні авіарейси.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що перший рейс з вантажами клієнтів «Нова пошта Глобал» заплановано виконати навесні 2023 року.

Наразі авіакомпанія активно займається розбудовою власного флоту повітряних суден, зокрема, компанія вже має два АН-26, які взяла на правах лізингу.

Згідно з повідомленням, Supernova Airlines буде здійснювати рейси з українських міжнародних аеропортів «Бориспіль» та «Львів» після закінчення війни, а поки українське небо закрите для польотів — авіаційні перевезення будуть здійснюватися з найближчих до України європейських аеропортів.

«Ми перший український перевізник, який зміг виконати усі вимоги та отримав сертифікат експлуатанта в умовах війни. Це приклад незламності українців та нагадування іншим бізнесам, що саме зараз найкращий час інвестувати в Україну. Ми віримо в ЗСУ і розуміємо, що швидка та безпечна логістика надважлива для прискорення нашої перемоги та для забезпечення українців необхідними товарами. Ми дуже вдячні фахівцям Державіаслужби під керівництвом Олександра Більчука за їх професійну взаємодію і пошук рішень під час проходження сертифікаційних процедур у важкі для країни часи»- сказав директор Supernova Airlines Ярослав Красножон.

Довідка Finance.ua:

У січні «Нова пошта» відкрила перше вантажне відділення у Варшаві.

У жовтні 2021 року «Нова пошта» вирішила запустити власну авіакомпанію Supernova Airlines.

Українські Новини За матеріалами:

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