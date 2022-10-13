Авіаційному персоналу дозволять перетинати кордон — Finance.ua

Авіаційному персоналу дозволять перетинати кордон Вчора 21:03 — Особисті фінанси

Уряд постановою від 4 жовтня 2022 року № 1148 доповнив Правила перетинання державного кордону громадянами України новим пунктом 2-13, яким дозволив під час воєнного стану пропускати через державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Про це пише Кадровик.

Дозволено під час воєнного стану пропускати через державний кордон чоловіків з авіаційного персоналу, що є:

державними інспекторами з авіаційного нагляду,

особами, уповноваженими на проведення перевірок Державіаслужби,

працівниками Державного авіаційного підприємства «Україна»,

якщо вони прямують для роботи (виконання службових обов’язків) за кордоном або тренажерної підготовки.

Перетинати кордон дозволено за наявності підтвердних документів:

Для авіаційного персоналу, який працює у суб’єкта авіаційної діяльності (резидента):

засвідчена суб’єктом авіаційної діяльності (резидентом) копія укладеного трудового договору (контракту) або укладений договір на проходження тренажерної підготовки з організацією, яка розміщується за межами України;

підтвердження, надане Державіаслужбою, що особа належить до авіаційного персоналу й має відповідне свідоцтво (посвідчення);

наказ суб’єкта авіаційної діяльності про відрядження особи за кордон.

Для авіаційного персоналу, який працює або має намір працевлаштуватися у суб’єкта авіаційної діяльності (нерезидента):

копія укладеного трудового договору (контракту) або лист від нього про намір укласти трудовий договір (контракт), або копія укладеного договору на проходження тренажерної підготовки;

підтвердження, надане Державіаслужбою, що особа належить до авіаційного персоналу й має відповідне свідоцтво (посвідчення);

військово-облікові документи з відповідними відмітками районного (об’єднаного районного), міського (районного в містах, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Для державних інспекторів з авіаційного нагляду й осіб, уповноважених на проведення перевірок — наказ Державіаслужби про відрядження за кордон державного інспектора з авіаційного нагляду або особи, уповноваженої на проведення перевірок.

Для працівників Державного авіаційного підприємства «Україна» — наказ підприємства про відрядження працівника за кордон.

Особа, яка належить до авіаційного персоналу й працює або має намір працевлаштуватися в суб’єкта авіаційної діяльності (нерезидента), отримує дозвіл на виїзд із місця проживання від керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язані й резервісти СБУ, Служби зовнішньої розвідки — дозвіл відповідного керівника) для пред’явлення уповноваженим службовим особам Держприкордонслужби під час перетину кордону.

Авіаційний персонал, який працює в суб’єкта авіаційної діяльності (резидента), а також державні інспектори з авіаційного нагляду й особи, уповноважені на проведення перевірок, можуть безперервно перебувати за кордоном протягом строку відрядження.

Авіаційний персонал, який працює або має намір працевлаштуватися в суб’єкта авіаційної діяльності (нерезидента), може безперервно перебувати за кордоном не більше ніж строк дії трудового договору або договору про проходження тренажерної підготовки.

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