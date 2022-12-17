Audi використовуватиме штучний інтелект для розробки дизайну коліс — Finance.ua

Audi використовуватиме штучний інтелект для розробки дизайну коліс Сьогодні 23:12 — Технології&Авто

Звичайно, німецька марка не експериментує з новою формою коліс. Вони збережуть свою круглу форму в осяжному майбутньому, але те, як вони розроблені, може бути іншим — принаймні для Audi.

Audi почала використовувати технологію штучного інтелекту (AI) для розробки нових коліс. Але перш ніж підняти брови й кричати, що дизайн — це найбільш людський процес у створенні автомобіля, зауважте, що Audi не повністю замінює своїх дизайнерів комп’ютерами.

Натомість, використовуючи власну технологію під назвою FelGAN, дизайнери Audi черпають натхнення з дизайну коліс, створеного штучним інтелектом.

FelGAN — це комбінація німецького слова, що означає «обід» (Felge) і «GAN», що означає Generative Adversarial Networks. GAN — це особлива форма самонавчальної комп’ютерної програми, яка використовує два алгоритми для змагання, як суперники під час «стадії навчання». Обидва алгоритми створені, щоб вчитися на своїх помилках і постійно вдосконалюватися.

За допомогою цього процесу один із алгоритмів зробить творіння «настільки оманливо справжніми, що навіть людське око не може або ледве може відрізнити їх від справжніх фотографій».

Диски, розроблені штучним інтелектом, слугуватимуть натхненням для дизайнерів — свого роду спонтанний центр ідей для команди дизайнерів дисків Audi. Це також дозволяє їм обмінюватися новими версіями та варіаціями. І, зрештою, інструмент дозволяє дизайнерам легко експериментувати з формою, кольором, структурою поверхні та іншими параметрами в реальному часі.

Цей новий процес проектування не повністю залежить від ідей ШІ. Дизайнери Audi також можуть доповнювати програму власними дизайнами та фотографіями, додаючи їх до віртуальної експериментальної поверхні.

Останнім кроком у цьому процесі проектування є перетворення віртуальних конструкцій на щось матеріальне шляхом створення прототипу колеса. Це буде або пластик, або алюміній, виготовлений за допомогою фрезерного верстата.

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