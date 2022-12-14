Audi відкликала понад 50 тисяч автомобілів через відмову двигуна — Finance.ua
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Audi відкликала понад 50 тисяч автомобілів через відмову двигуна

Технології&Авто
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Audi запустила кампанію відкликання шести автомобілів: A6, A6 Allroad, A7, S6, RS 6 і RS 7.Тільки в США потенційно проблеми торкнулися близько 50 800 автомобілів.
Зважаючи на все, двигун іноді втрачає потужність, коли проливаєш рідину на задні сидіння.Хоч як дивно це звучало, у цієї проблеми є досить вагоме обґрунтування. Зважаючи на все, прямо під задніми сидіннями встановлений електронний блок управління, який може вийти з ладу при контакті з вологою.
Внаслідок цього двигун переключиться в аварійний режим малої потужності, що може призвести до інцидентів.Audi, як і раніше, вважає, що їй не відомо про будь-які нещасні випадки або травми, пов’язані з цією проблемою, але визнає, що ризик існує.
ля її усунення всім постраждалим автовласникам доведеться відвідати сервісний центр та обернути свій ЕБУ додатковим шаром ізоляції. Ця біда торкнулася лише автомобілів, що зібрані з липня 2018 року до квітня 2022 року. У всіх нових екземплярів ЕБУ були належним чином ізольовані прямо із заводу.
За матеріалами:
AvtoDream
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