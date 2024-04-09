Audi представила новий седан S3: найпотужніший за всю історію (фото) — Finance.ua

Audi представила новий седан S3: найпотужніший за всю історію (фото) Сьогодні 22:32 — Технології&Авто

Audi представила новий седан S3: найпотужніший за всю історію (фото)

Ось вона, довгоочікувана новинка від Audi — ультрасучасний і потужний седан S3. Опубліковані офіційні фотографії та детальна інформація про новинку вражають шанувальників німецького бренду.

Продуктивність і маневреність

Це найпотужніший з коли-небудь побудованих Audi S3, але, що особливо важливо, це також найбільш маневрений. Новітні технології, включаючи технологію розподілу крутного моменту RS3, роблять його абсолютним лідером у своєму класі. Система повністю регульованого розподілу крутного моменту між задніми колесами забезпечує унікальний рівень керованості та впевненості на дорозі.

Двигун і технічні характеристики

Новий Audi S3 оснащений потужним 2,0-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном TFSI, який видає вражаючу потужність у 328 кінських сил. Поєднання цього двигуна з семиступінчастою коробкою передач DSG забезпечує жвавий розгінний час від 0 до 100 кілометрів на годину всього за 4,7 секунди.

Дизайн та екстер'єр

Новий Audi S3 вирізняється з-поміж інших моделей своїм агресивним і стильним дизайном. Його однорамна решітка радіатора, спойлери, вихлопні труби та безліч варіантів забарвлення роблять його по-справжньому унікальним автомобілем.

Інтер'єр і технології

Інтер'єр Audi S3 також не відстає від його зовнішнього вигляду. Нові вентиляційні отвори, тканинні вставки і технологічні новинки, такі як великий екран і безліч додатків, роблять його сучасним і комфортним автомобілем для кожної поїздки.

Ціна та доступність

Наразі точні ціни на новий Audi S3 не оприлюднені, очікується, що вони становитимуть близько 40 тисяч доларів.

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