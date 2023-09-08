Audi показала електричний кросовер Activesphere, що стає пікапом — Finance.ua

Audi показала електричний кросовер Activesphere, що стає пікапом
Компанія Audi у рамках Міжнародного автосалону у Мюнхені показала публіці концептуальний електричний кросовер Activesphere, який натисканням однієї кнопки в салоні, чи на брелоку від авто перетворюється на справжній пікап.
Новий Activesphere — це чотиридверне кросовер-купе, яке має естетику Allroad, а також 22-дюймові колеса з активною аеродинамікою. Концепт від Audi також має дорожній просвіт у 248 мм, а також кути в'їзду та з'їзду у 18,9 і 28,1 градусів відповідно.
Окрім зовнішності позашляховика, концепт дивує задніми дверима, що відкриваються проти ходу. Але найцікавішою особливістю новинки є «активна спинка», яка дозволяє машині перетворюватися на пікап за лічені секунди.
Одним натисканням кнопки заднє скло піднімається вгору, а двері багажника опускаються. Це забезпечує легкий доступ до вантажного кузова, який відокремлений від кабіни за допомогою моторизованої перегородки за задніми сидіннями.Джерело: Новини Ю
Концепт-кар від Audi побудований на платформі PPE і оснащений тяговим акумулятором на 100 кВт*год, який обіцяє забезпечити запас ходу для кросовера у 600 км. Повідомляється також, що концепт має систему повного приводу з парою електромоторів, що сумарно розвивають 436 к.с. і 720 Нм максимального крутного моменту.
Поділитися новиною