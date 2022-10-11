Атака на енергосистему України з боку рф 10 жовтня була наймасштабнішою з початку війни – голова Міненерго — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Атака на енергосистему України з боку рф 10 жовтня була наймасштабнішою з початку війни – голова Міненерго

Енергетика
172
Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що атака на енергетичну систему України, здійснена російськими військовими 10 жовтня, була наймасштабнішою з початку війни та охопила весь ланцюжок енергопостачання України — від виробництва до розподілу ресурсу, повідомляє пресслужба чиновника у понеділок увечері.
«Сьогодні, 10 жовтня, росія здійснила найбільш масштабну атаку на енергетичну систему України за весь період війни. Цинізм полягає в тому, що було завдано ударів на всьому ланцюгу постачання — це і системи розподілу електроенергії, і генерація», — сказав Галущенко.
Міністр наголосив, що мета ворога — ускладнити можливість перепідключення постачання електроенергії з інших джерел.
Читайте також
При цьому він зазначив, що енергетики продовжують ремонтні роботи та відновлюють електропостачання споживачам. «Є області, де вже відновлено електропостачання. Є області, де роботи тривають. У деяких містах роботи щодо підключення енергопостачання триватимуть і завтра», — описав ситуацію міністр.
Читайте також
Водночас, він закликав українців допомогти енергетикам у відновленні стабільності енергосистеми, знизивши споживання електроенергії, особливо в піковий годинник навантаження.
Він нагадав, що заходів щодо зменшення енергоспоживання вживає не лише Україна. «Це зараз робить уся Європа. Там також роблять певні дії для економії та ухвалюють необхідні рішення», — зазначив Галущенко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.