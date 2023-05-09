Aston Martin випустить три новинки — Finance.ua

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Aston Martin випустить три новинки

Фондовий ринок
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Aston Martin випустить три новинки
Aston Martin випустить три новинки
Протягом наступного року компанія Aston Martin представить нові версії своїх трьох основних моделей — DB11, Vantage і DB. Також вартість всіх трьох авто буде підвищена. Бренд має намір повернутись до рівня прибутку з маржею в 40%.
Середня ціна авто складає 213 000 фунтів (266 000 доларів) за квартал, тоді як у 2022 році вона була 201 000 фунтів. За цей період було продано 1269 машин дилерам. 669 автомобілів складали позашляховики DBX. Понад 70% з них припало на версію DBX 707-Performance.
Збиток до оподаткування за перший квартал до 31 березня становив 74,2 млн фунтів (92,7 млн доларів), порівняно з 111,6 млн фунтів минулого року. Валовий прибуток за три місяці становив 34%, у 2022 році — 36%. Така маржа виявилась через майже чотири мільйони додаткових витрат на матеріали, логістику та виробництво протягом кварталу.
В компанії говорять, що виробництво першого автомобілю вже розпочалось, а поставки почнуться у третьому кварталі цього року.
Також голова компанії натякає на прототип спортивного авто з середнім розташуванням двигуна, який буде розташовуватись на клас нижче гібридного Valhalla 2021-го року.
За матеріалами:
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