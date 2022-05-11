Aston Martin виготовив перший серійний DBX707 — Finance.ua

Aston Martin виготовив перший серійний DBX707

Aston Martin виготовив перший серійний DBX707

Британська компанія Aston Martin відзначила старт серійного виробництва спортивного кросовера DBX707. У церемонії складання першого екземпляра в Сент Атані взяв участь міністр у справах Уельсу Саймон Харт.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Новинка стане флагманом сімейства спортивних кросоверів компанії. Варто відзначити, що модель DBX стала для британського виробника тим самим, чим свого часу став Cayenne для Porsche. Фактично вона врятувала компанію від банкрутства. Крім того, завдяки новинці компанія додатково залучила 100 нових кваліфікованих працівників на виробництво.

Новий кросовер оснащується 707-сильним бітурбованим мотором V8, що робить DBX707 найпотужнішим серійним SUV на планеті. Крім того, автомобіль отримав нову 9-ступінчасту роботизовану коробку передач з двома зчепленнями, модернізований диференціал обмеженого тертя, переналаштовану систему повного приводу та допрацьоване шасі. Завдяки потужному силовому агрегату кросовер здатний розганятися до першої сотні за 3,1 секунди, а максимальна швидкість сягає 310 км/год.

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