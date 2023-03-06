Aston Martin показав найшвидшу у світі машину швидкої допомоги (фото) — Finance.ua
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Aston Martin показав найшвидшу у світі машину швидкої допомоги (фото)

Технології&Авто
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Aston Martin показав найшвидшу у світі машину швидкої допомоги (фото)
Aston Martin показав найшвидшу у світі машину швидкої допомоги (фото)
Aston Martin представив нову офіційну медичну машину для гонок Формули-1. Ним став 707-сильний кросовер DBX707. Про це повідомили на сайті PistonHeads.
На перегонах «Формули-1» іноді трапляються серйозні аварії, які потребують швидкого реагування. Саме тому машинами швидкої допомоги часто стають дуже швидкі автомобілі.
Цього сезону чемпіонату буде задіяно один із найшвидших кросоверів у світі — Aston Martin DBX707. Він отримав деякі доопрацювання, у тому числі і проблисковий маячок, встановлений на дах.
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Кросовер пофарбований у фірмові кольори команди Aston Martin Racing. Він доставлятиме на місця аварій медиків, які зможуть надати медичну допомогу постраждалим пілотам.
Aston Martin показав найшвидшу у світі машину швидкої допомоги (фото)
У кросовері розмістили вогнегасники, медичні сумки та дефібрилятор. Він також оснащений схваленими FIA гоночними сидіннями, кожне з яких має шеститочкові ремені безпеки.
Раніше на чемпіонатах Формули-1 використовувалися стандартні кросовери Aston Martin DBX. Тепер вони передають цю честь швидшій модифікації.
В Aston Martin заявили, що активно вивчали те, як виявив себе медичний DBX. Завдяки цьому нова модель зможе справлятися зі своїми завданнями ще краще.
Aston Martin показав найшвидшу у світі машину швидкої допомоги (фото)
Новий кросовер приєднається до автомобіля безпеки Aston Martin Vantage F1 Edition. Він з’являється на гоночному треку у разі виникнення небезпечних ситуацій.
Aston Martin DBX707 оснащується 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 707 к.с. і 900 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 3,3 секунди, а максимальна швидкість становить 310 км/год.
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