Aston Martin показав найшвидшу у світі машину швидкої допомоги (фото) — Finance.ua

Aston Martin показав найшвидшу у світі машину швидкої допомоги (фото) Сьогодні 02:21 — Технології&Авто

Aston Martin показав найшвидшу у світі машину швидкої допомоги (фото)

Aston Martin представив нову офіційну медичну машину для гонок Формули-1. Ним став 707-сильний кросовер DBX707. Про це повідомили на сайті PistonHeads.

На перегонах «Формули-1» іноді трапляються серйозні аварії, які потребують швидкого реагування. Саме тому машинами швидкої допомоги часто стають дуже швидкі автомобілі.

Цього сезону чемпіонату буде задіяно один із найшвидших кросоверів у світі — Aston Martin DBX707. Він отримав деякі доопрацювання, у тому числі і проблисковий маячок, встановлений на дах.

Кросовер пофарбований у фірмові кольори команди Aston Martin Racing. Він доставлятиме на місця аварій медиків, які зможуть надати медичну допомогу постраждалим пілотам.

У кросовері розмістили вогнегасники, медичні сумки та дефібрилятор. Він також оснащений схваленими FIA гоночними сидіннями, кожне з яких має шеститочкові ремені безпеки.

Раніше на чемпіонатах Формули-1 використовувалися стандартні кросовери Aston Martin DBX. Тепер вони передають цю честь швидшій модифікації.

В Aston Martin заявили, що активно вивчали те, як виявив себе медичний DBX. Завдяки цьому нова модель зможе справлятися зі своїми завданнями ще краще.

Новий кросовер приєднається до автомобіля безпеки Aston Martin Vantage F1 Edition. Він з’являється на гоночному треку у разі виникнення небезпечних ситуацій.

Aston Martin DBX707 оснащується 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 707 к.с. і 900 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 3,3 секунди, а максимальна швидкість становить 310 км/год.

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