Aston Martin показала Vantage Roadster із двигуном V12 (відео) — Finance.ua

Aston Martin показала Vantage Roadster із двигуном V12 (відео) Вчора 04:01 — Технології&Авто

Aston Martin показала Vantage Roadster із двигуном V12 (відео)

Aston Martin прощається зі своїм культовим двигуном V12 в моторній лінійці моделі Vantage — слідом за купе V12 Vantage, випущеним обмеженим тиражем в 333 екземпляри, анонсована відкрита і ще рідкісніша версія спорткара.

V12 Vantage Roadster зроблять у кількості 249 екземплярів, всі з яких вже знайшли своїх власників, а сам автомобіль буде найпотужнішим відкритим Vantage за всю історію цього сімейства спорткарів Aston Martin.

Технічно відкрита версія повторює варіант із жорстким верхом. Під капотом встановлений бітурбомотор V12 5.2, що видає 700 кінських сил і 753 Нм крутного моменту. Питома потужність купе складає 372 сили на тонну. Двигун поєднується з 8-ступінчастою автоматичною коробкою ZF з програмою управління з напрацюваннями від V12 Speedster і Vantage F1 Edition. Розгін до 100 кілометрів на годину у машини займає 3,5 секунди, а максимальна швидкість становить 320 кілометрів на годину.

V12 Vantage Roadster отримав механічний диференціал підвищеного тертя на задній осі, перекаліброване кермо і власні налаштування адаптивних амортизаторів, а карбон-керамічні гальма входять у стандартне оснащення моделі. Для зниження маси передній бампер, капот, передні крила та бічні пороги виготовлені з вуглецевого волокна, а задній бампер та кришка багажника виконані з легкого композитного матеріалу.

Зменшити масу автомобіля дозволили більш легкий акумулятор та вихлопна система з нержавіючої сталі. Можна замовити і опціональні 21-дюймові диски, які є тієї ж розмірності, що й стандартні, але на 8 кілограмів легші. Родстер з двигуном V12 на 40 міліметрів ширший від звичайного Vantage Roadster. Решітка радіатора на 25 відсотків більша, покращуючи потік повітря та охолодження агрегатів.

Новий дифузор забезпечує велику притискну силу, а в якості опції для моделі є стаціонарне антикрило. Інтер’єр відрізняється сидіннями Sports Plus з оббивкою з напіванілінової шкіри, перфорацією та простроченням у вигляді фірмових крил, які за доплату можна поміняти на полегшені крісла з карбоновою основою та механічними регулюваннями, які на 7,3 кілограма легші.

Для V12 Vantage Roadster доступна персоналізація в рамках заводської програми Q by Aston Martin — клієнти можуть вибрати оформлення кузова, кольорові гальмівні супорти, деталі з вуглеволокна під лаком, у тому числі кольоровим, вставки на сидіннях із плетеної шкіри та алькантари.

Виробництво родстера має розпочатися у третьому кварталі 2022 року, а перші поставки заплановані на четвертий квартал 2022 року. При цьому, всі автомобілі вже знайшли своїх власників.

uamotors За матеріалами:

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