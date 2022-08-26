Астарта отримала $8 млн кредиту. Частину гарантує ЄБРР — Finance.ua

Астарта отримала $8 млн кредиту. Частину гарантує ЄБРР Вчора 16:45 — Фондовий ринок

Агропромхолдинг «Астарта» уклав угоду з UKRSIBBANK BNP Paribas Group про кредит у $8 млн. Європейський банк реконструкції та розвитку гарантує 60% фінансування.

Як говориться у повідомленні ЄБРР, підтримка є частиною діяльності в Україні цього року.

«У рамках своїх зусиль, спрямованих на посилення продовольчої безпеки в Україні під час війни, ЄБРР покриває більш ніж половину ризику кредиту в розмірі $8 млн грн групі „Астарта“, одному з найбільших сільськогосподарських і харчових підприємств країни, за угодою з банком-партнером UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Частка ризику ЄБРР щодо мультивалютної позики обігового капіталу становить $4,8 млн» , — говориться у повідомленні.

Зазначається, що ця позика допоможе «Астарті» забезпечити достатнє фінансування оборотного капіталу для успішного сезону вирощування сільськогосподарських культур і виробництва цукру.

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