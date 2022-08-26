Астарта отримала $8 млн кредиту. Частину гарантує ЄБРР — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Астарта отримала $8 млн кредиту. Частину гарантує ЄБРР

Фондовий ринок
238
Агропромхолдинг «Астарта» уклав угоду з UKRSIBBANK BNP Paribas Group про кредит у $8 млн. Європейський банк реконструкції та розвитку гарантує 60% фінансування.
Як говориться у повідомленні ЄБРР, підтримка є частиною діяльності в Україні цього року.
«У рамках своїх зусиль, спрямованих на посилення продовольчої безпеки в Україні під час війни, ЄБРР покриває більш ніж половину ризику кредиту в розмірі $8 млн грн групі „Астарта“, одному з найбільших сільськогосподарських і харчових підприємств країни, за угодою з банком-партнером UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Частка ризику ЄБРР щодо мультивалютної позики обігового капіталу становить $4,8 млн» , — говориться у повідомленні.
Зазначається, що ця позика допоможе «Астарті» забезпечити достатнє фінансування оборотного капіталу для успішного сезону вирощування сільськогосподарських культур і виробництва цукру.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.