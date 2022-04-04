"Ашан", що продовжує працювати в рф, в Україні втратила 50% товарообігу — Finance.ua

"Ашан", що продовжує працювати в рф, в Україні втратила 50% товарообігу

Вчора 12:43 — Фондовий ринок

Французька торговельна мережа Auchan, яка обрала не йти з Росії, в Україні отримала регрес у товарообігу 50%, а очікувані збитки — 150 мільйонів за березень.

Про це в компанії повідомили виданню Forbes.

«У другому кварталі, швидше за все, регресуватимемо в товарообігу на 50%, а щомісячні збитки будуть на рівні березня», — зазначили там.

Однак, на їхню думку, ситуація може погіршуватися через відсутність великої кількості товарів, припинення роботи постачальників, складнощі з постачанням на схід країни, проблеми з імпортом та зниження купівельної спроможності українців.

Довідка Finance.ua:

Гендиректор Auchan Ів Клод заявив, що мережа продовжить роботу в Росії, оскільки «діє в інтересах цивільного населення».

З 21 березня 2022 року мережа супермаркетів «Сільпо» тимчасово закрила 31 магазин у Києві та на Чернігівщині. А мережа супермаркетів «АТБ-Маркет» залишила працюючими 34 «опорні» супермаркети в Києві, інші тимчасово зачинила.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.