Артефакти з Титаніка перетворять на NFT — Finance.ua

Артефакти з Титаніка перетворять на NFT
Американська компанія RMS Titanic Inc (RMST) перетворює артефакти, знайдені на знаменитому океанському лайнері, на NFT. У цьому їм допоможе співпраця з двома гонконгськими фірмами.
RMS Titanic Inc — це єдина визнана законом компанія, що має право відновлювати предмети із зони аварії «Титаніка».
Отже, у проєкті беруть участь блокчейн-фірми VSFG і Artifact Labs. Перша випустить колекцію з 5500 NFT, використовуючи власний блокчейн. Завдяки цій технології можна забезпечити ексклюзивність і справжність предметів, що продаються. А студія Artifact Labs готує екосистему Web 3 і DAO. Це дасть змогу перенести NFT у метавсесвіт.
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Artifact Labs планує організувати віртуальні дайвінг-тури, освітні програми та інші заходи для власників токенів Титаніка.
«Як хранителі затонулого „Титаніка“, ми сповнені рішучості забезпечити, щоб його артефакти збереглися назавжди і були доступні для майбутніх поколінь. Ми віримо, що вихід у цифровий простір дасть нам змогу охопити ширшу аудиторію високоякісними навчальними програмами, що надихають, і програмами, що надихають», — заявила гендиректорка RMS Titanic Джессіка Сандерс.
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