Армія відновлення: держава перерахувала вже понад 6 млн грн працівникам — Finance.ua
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Армія відновлення: держава перерахувала вже понад 6 млн грн працівникам

Казна та Політика
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Армія відновлення: держава перерахувала вже понад 6 млн грн працівникам
Армія відновлення: держава перерахувала вже понад 6 млн грн працівникам
Понад 1300 безробітних осіб залучено до виконання суспільно корисних робіт у 6 областях в рамках проекту «Армія відновлення».
Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресслужба Мінекономіки.
«На сьогодні вже у шести областях залучають безробітних до суспільно корисних робіт, спрямованих на відбудову країни та подолання наслідків військової агресії росії — у Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Полтавській та Рівненській. Найближчим часом до них доєднаються Волинська й Запорізька області, де наразі узгоджується перелік підприємств-організаторів таких робіт, їх види та кількість людей, які потрібні для їх виконання. Загалом вже понад 1300 безробітних виконують суспільно корисні роботи і отримують за це оплату від держави», — розповіла Тетяна Бережна.
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Найбільшу кількість безробітних на сьогодні залучили в Сумській області — 519 осіб, а також Київській — 311 осіб, Полтавській — 177 осіб, Чернігівській — 176 осіб.
За виконання суспільно корисних робіт держава вже перерахувала працівникам 6,2 млн грн.
Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до:
  • укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок;
  • заготівлі дров для населення;
  • розвантаження гуманітарної допомоги;
  • облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;
  • ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери;
  • упорядкування, відновлення та благоустрою міст;
  • ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів;
  • проведення ремонтно-відновлювальних робіт (насамперед робіт, що виконуються на об’єктах забезпечення життєдіяльності громад).
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Довідка Finance.ua:

  • станом на 15 листопада в Україні до суспільно корисних робіт було залучено 1 036 осіб, які мають статус безробітного;
  • участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні складає 6700 грн;
  • оплату праці за виконання таких робіт можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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