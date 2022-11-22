Армія відновлення: держава перерахувала вже понад 6 млн грн працівникам — Finance.ua

Армія відновлення: держава перерахувала вже понад 6 млн грн працівникам Сьогодні 08:34 — Казна та Політика

Армія відновлення: держава перерахувала вже понад 6 млн грн працівникам

Понад 1300 безробітних осіб залучено до виконання суспільно корисних робіт у 6 областях в рамках проекту «Армія відновлення».

Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресслужба Мінекономіки.

«На сьогодні вже у шести областях залучають безробітних до суспільно корисних робіт, спрямованих на відбудову країни та подолання наслідків військової агресії росії — у Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Полтавській та Рівненській. Найближчим часом до них доєднаються Волинська й Запорізька області, де наразі узгоджується перелік підприємств-організаторів таких робіт, їх види та кількість людей, які потрібні для їх виконання. Загалом вже понад 1300 безробітних виконують суспільно корисні роботи і отримують за це оплату від держави», — розповіла Тетяна Бережна.

Найбільшу кількість безробітних на сьогодні залучили в Сумській області — 519 осіб, а також Київській — 311 осіб, Полтавській — 177 осіб, Чернігівській — 176 осіб.

За виконання суспільно корисних робіт держава вже перерахувала працівникам 6,2 млн грн.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до:

укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок;

заготівлі дров для населення;

розвантаження гуманітарної допомоги;

облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;

ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери;

упорядкування, відновлення та благоустрою міст;

ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів;

проведення ремонтно-відновлювальних робіт (насамперед робіт, що виконуються на об’єктах забезпечення життєдіяльності громад).

Довідка Finance.ua:

станом на 15 листопада в Україні до суспільно корисних робіт було залучено 1 036 осіб, які мають статус безробітного;

участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні складає 6700 грн;

оплату праці за виконання таких робіт можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.

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