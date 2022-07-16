Армія США провела успішні випробування робота-танку від BAE Systems — Finance.ua
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Армія США провела успішні випробування робота-танку від BAE Systems

Технології&Авто
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У США відбулися випробування роботизованого танка виробництва BAE Systems. У ході тестів Robotic Technology Demonstrator вразив цілі ракетами APKWS із системою лазерного наведення. Про це пише ADS Advance.
Армія США провела успішні випробування робота-танку від BAE Systems
Випробування танка-робота пройшли у Юті на полігоні Дагвей. Автономний RTD отримав комерційний гібридний електропривод. На роботизований танк можна встановлювати артилерійські системи, 2,75-дюймові ракети, засоби РЕБ та протитанкові ракети. Для протидії безпілотникам і броньованим цілям робот-танк може бути оснащений боєприпасами, що барражують.
Представник BAE Systems Хелен Парк із цього приводу зазначила, що роботизований танк був створений у тісній співпраці з провідними оборонними компаніями США. У виробі реалізовано кілька передових воєнних технологій. Завдяки широкому спектру озброєнь американська армія зможе використати танк-робот для вирішення різноманітних завдань. Наприклад, за допомогою ракет APKWS можна вражати ворожі безпілотники та наземні цілі з дистанції 6 кілометрів.
За матеріалами:
itechua
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