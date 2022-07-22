Армія США планує перехід на електромобілі (фото) — Finance.ua

Армія США планує перехід на електромобілі (фото)
Збройні сили США розглядають можливість використання електромобілів. Військові зацікавлені в різних електричних моделях і навіть готуються провести випробування.
Про це повідомляє сайт Motor1. Зокрема, в розпорядження американської армії надійде для вивчення електричний мінівен Canoo.
Цей молодий автовиробник уже співпрацює з урядовими організаціями США — саме електромобілі Canoo використовуватиме NASA для транспортування астронавтів місячної місії Artemis. Електрокар Canoo оснащений 300-сильним мотором та батареєю місткістю 80 кВт∙год, а його запас ходу становить 400 км.
Ціна мінівена — від $ 34 750.
Крім того, стало відомо, що електричний армійський позашляховик розробляє і GM Defense — оборонний підрозділ концерну General Motors. В його основі лежить пікап GMC Hummer EV — у нього запозичили раму, мотори та акумуляторну батарею.
Потужність електрокара становитиме від 625 до 1000 к. с., а запас ходу перевищить 500 км. Ця модель також зацікавила Пентагон.
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