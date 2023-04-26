АРМА шукає управителя для арештованих активів "Карпатнафтохіму" — Finance.ua
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АРМА шукає управителя для арештованих активів "Карпатнафтохіму"

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Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, отриманих корупційним шляхом (АРМА), оголосило конкурс з відбору управителя для провідного підприємства нафтохімічної галузі України ТОВ «Карпатнафтохім» у Івано-Франківській області.
Про це повідомляє пресслужба Агентства.
«Підприємство є високорозвиненим господарським комплексом з виробництва нафтохімічної та хімічної продукції, що спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропілену», — зазначили в АРМА
На конкурс з пошуку управителя виставлено:
  • корпоративні права компанії «KARPATY CHEMICAL B.V.» (Королівство Нідерланди) у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Карпатнафтохім», що становить 2,3 млрд грн;
  • нерухоме майно — виробничі потужності (основні засоби) підприємства;
  • земельні ділянки.
Прийом документів від учасників конкурсу триватиме до 16:00 29 травня 2023 року.
"Управляти цим активом може як приватне, так і державне або комунальне підприємство, яке має досвід управління активами у відповідній сфері, необхідні ресурси та запропонує найбільш вигідні умови.
Майбутній управитель зобов’язаний зберігати активи та сплачувати частину отриманих доходів до державного бюджету", — додали в Агентстві.
За матеріалами:
Економічна Правда
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