АРМА шукає управителя для арештованих активів "Карпатнафтохіму" — Finance.ua

АРМА шукає управителя для арештованих активів "Карпатнафтохіму" Сьогодні 09:45

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, отриманих корупційним шляхом (АРМА), оголосило конкурс з відбору управителя для провідного підприємства нафтохімічної галузі України ТОВ «Карпатнафтохім» у Івано-Франківській області.

«Підприємство є високорозвиненим господарським комплексом з виробництва нафтохімічної та хімічної продукції, що спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропілену», — зазначили в АРМА

На конкурс з пошуку управителя виставлено:

корпоративні права компанії «KARPATY CHEMICAL B.V.» (Королівство Нідерланди) у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Карпатнафтохім», що становить 2,3 млрд грн;

нерухоме майно — виробничі потужності (основні засоби) підприємства;

земельні ділянки.

Прийом документів від учасників конкурсу триватиме до 16:00 29 травня 2023 року.

"Управляти цим активом може як приватне, так і державне або комунальне підприємство, яке має досвід управління активами у відповідній сфері, необхідні ресурси та запропонує найбільш вигідні умови.

Майбутній управитель зобов’язаний зберігати активи та сплачувати частину отриманих доходів до державного бюджету", — додали в Агентстві.

Економічна Правда За матеріалами:

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