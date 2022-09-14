АРМА придбало військові облігації на ₴152 мільйони — Finance.ua

АРМА придбало військові облігації на ₴152 мільйони Вчора 11:16 — Фондовий ринок

АРМА придбало військові облігації на ₴152 мільйони

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) придбало перший пакет військових облігацій на 152 млн гривень.

«Після низки тривалих законодавчих та погоджувальних процедур та після остаточного погодження з Кабінетом Міністрів АРМА придбало перший пакет військових облігацій на 152 мільйони гривень. Ці кошти будуть безпосередньо спрямовані до державного бюджету для використання в оборонних та інших важливих цілях під час воєнного стану», — йдеться в повідомленні.

Керівник Національного агентства Дмитро Жоравович зазначив, що в умовах війни з росією держава гостро потребує додаткових джерел фінансового забезпечення і гроші фігурантів кримінальних справ мають бути одним із таких ресурсів.

«Сьогодні єдиний спосіб легітимно і правильно використати арештовані кошти в інтересах держави — інвестувати їх в державні інструменти підтримки оборонної сфери», — сказав Жоравович.

Також, за словами очільника АРМА, управління арештованими грошима має гарні перспективи в аспекті інвестування у військові облігації.

Це пов’язано з тим, що депозитний портфель АРМА постійно поповнюється, у тому числі за рахунок арешту російських та білоруських коштів. З початку війни динаміка передачі грошей зросла — близько 300 млн грн розміщено на рахунках з 24 лютого. На ці кошти постійно нараховуються відсотки, що збільшує їх загальний обсяг. До того ж зростання депозитного портфелю відбувається і внаслідок продажу арештованого майна — лише один з останніх реалізованих лотів дозволив поповнити депозит на майже 240 млн грн.

Відтак, ресурс для інвестицій у державні цінні папери має потенціал для збільшення, зокрема й завдяки тому, що дієвість цього інструменту повинна спонукати правоохоронців передавати в управління АРМА все більше арештованих активів та грошових коштів.

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Укрінформ За матеріалами:

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