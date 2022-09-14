АРМА придбало військові облігації на ₴152 мільйони — Finance.ua
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АРМА придбало військові облігації на ₴152 мільйони

Фондовий ринок
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АРМА придбало військові облігації на ₴152 мільйони
АРМА придбало військові облігації на ₴152 мільйони
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) придбало перший пакет військових облігацій на 152 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
«Після низки тривалих законодавчих та погоджувальних процедур та після остаточного погодження з Кабінетом Міністрів АРМА придбало перший пакет військових облігацій на 152 мільйони гривень. Ці кошти будуть безпосередньо спрямовані до державного бюджету для використання в оборонних та інших важливих цілях під час воєнного стану», — йдеться в повідомленні.
Керівник Національного агентства Дмитро Жоравович зазначив, що в умовах війни з росією держава гостро потребує додаткових джерел фінансового забезпечення і гроші фігурантів кримінальних справ мають бути одним із таких ресурсів.
«Сьогодні єдиний спосіб легітимно і правильно використати арештовані кошти в інтересах держави — інвестувати їх в державні інструменти підтримки оборонної сфери», — сказав Жоравович.
Також, за словами очільника АРМА, управління арештованими грошима має гарні перспективи в аспекті інвестування у військові облігації.
Це пов’язано з тим, що депозитний портфель АРМА постійно поповнюється, у тому числі за рахунок арешту російських та білоруських коштів. З початку війни динаміка передачі грошей зросла — близько 300 млн грн розміщено на рахунках з 24 лютого. На ці кошти постійно нараховуються відсотки, що збільшує їх загальний обсяг. До того ж зростання депозитного портфелю відбувається і внаслідок продажу арештованого майна — лише один з останніх реалізованих лотів дозволив поповнити депозит на майже 240 млн грн.
Відтак, ресурс для інвестицій у державні цінні папери має потенціал для збільшення, зокрема й завдяки тому, що дієвість цього інструменту повинна спонукати правоохоронців передавати в управління АРМА все більше арештованих активів та грошових коштів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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