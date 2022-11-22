АРМА продало російський аміак ще на понад 372 мільйона гривень — Finance.ua

АРМА продало російський аміак ще на понад 372 мільйона гривень Сьогодні 07:48 — Казна та Політика

АРМА продало російський аміак ще на понад 372 мільйона гривень

АРМА отримало ще 372,6 мільйона гривень від продажу аміаку на відкритих торгах.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Чергова партія арештованого аміаку обсягом у 10 тис. тонн, який належить російським підприємствам, реалізована на аукціоні, в ході якого початкова ціна зросла на 26%, або на 77 млн грн.

Це вже третій лот із загального обсягу аміаку, який складає загалом понад 40 тис. тонн. Попередні два лоти арештованої сировини російського підприємства АРМА реалізувало за майже 540 млн грн.

«Чергову партію російського майна продано із суттєвим зростанням початкової ціни, що, з огляду на обтяженість активу арештом та необхідність сплати покупцем ПДВ, є високим результатом торгів. У підсумку, маємо вже близько мільярда гривень від продажу арештованих активів російського походження, що дозволяє нарощувати джерела фінансування оборонної сфери шляхом купівлі військових облігацій», — повідомив керівник АРМА Дмитро Жоравович.

Раніше повідомлялося, що в ході аукціону було реалізовано 7 тис. тонн за майже 240 млн грн та другий лот обсягом 10 тис. — за понад 300 млн грн.

Кошти від проданого майна розміщено на депозитних рахунках АРМА, з яких гроші після погодження Урядом перераховуються на придбання цінних паперів.

Загалом протягом вересня-жовтня цього року АРМА перерахувало на потреби оборони понад 750 млн грн, водночас минулого тижня Кабінет Міністрів погодив купівлю наступного пакету військових облігацій на суму понад 300 млн грн.

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