АРМА передали активи підприємств в Україні, які належали російському бізнесмену, на 500 млн грн — Finance.ua

АРМА передали активи підприємств в Україні, які належали російському бізнесмену, на 500 млн грн Сьогодні 10:45 — Кримінал

АРМА передали активи підприємств в Україні, які належали російському бізнесмену, на 500 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів арештувало 500 млн грн одного з найбільших виробників пластмасової трубної продукції в України, власником є російський олігарх.

Про це інформують в Офісі генпрокурора.

«За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора в управління АРМА передано арештовані корпоративні права групи підприємств — одного з найбільших виробників пластмасової трубної продукції на території України. Також передано майнові комплекси 2 трубних заводів, 27 транспортних засобів і права на 9 торговельних марок. Загальна сума переданих активів становить майже 500 млн грн», — пише пресслужба.

Повідомляється, що в Україні діяла група підприємств, кінцевим бенефіціаром яких є російський банкір. Вони виробляли полімерні трубопровідні системи для зовнішніх мереж водопостачання та відведення, газорозподілу та опалення. Також підрозділи фірми розташовані в росії, білорусі та Казахстані.

«Керівництво компанії, діючи в інтересах країни-агресора, створило на тимчасово окупованій території АР Крим торгові представництва підприємств і організувало реалізацію пластмасових труб. Також підприємства здійснювали будівництво трубопровідних мереж та водогону на тимчасово окупованому півострові», — додали в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що лише 2020-2021 років компанія експортувала до рф продукції на 100 млн гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.