АРМА отримало 50 вагонів-цистерн з білоруським дизелем, який призначався для армії рф — Finance.ua

АРМА отримало 50 вагонів-цистерн з білоруським дизелем, який призначався для армії рф Вчора 09:16

В управління АРМА за клопотанням Київської міської прокуратури передали понад 50 вагонів-цистерн з дизельним паливом, які мали забезпечувати потреби російської армії у перші дні війни.

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення росії на територію України, білоруські компанії уклали з українськими фірмами контракти на поставку з білорусі дизельного палива у вагонах-цистернах.

«Це паливо призначалося для заправки військової техніки російської армії після її вторгнення через північні кордони нашої країни», — йдеться у повідомленні.

Ці вагони-цистерни перетнули українсько-білоруський кордон 23 лютого. 26 лютого ешелон з паливом для колон російських військ, який прибув на залізничну станцію «Низківка», був знищений українською артилерією.

У квітні в рамках слідства придатні для використання вагони було вилучено.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.