АРМА отримало 50 вагонів-цистерн з білоруським дизелем, який призначався для армії рф — Finance.ua

АРМА отримало 50 вагонів-цистерн з білоруським дизелем, який призначався для армії рф
В управління АРМА за клопотанням Київської міської прокуратури передали понад 50 вагонів-цистерн з дизельним паливом, які мали забезпечувати потреби російської армії у перші дні війни.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення росії на територію України, білоруські компанії уклали з українськими фірмами контракти на поставку з білорусі дизельного палива у вагонах-цистернах.
«Це паливо призначалося для заправки військової техніки російської армії після її вторгнення через північні кордони нашої країни», — йдеться у повідомленні.
Ці вагони-цистерни перетнули українсько-білоруський кордон 23 лютого. 26 лютого ешелон з паливом для колон російських військ, який прибув на залізничну станцію «Низківка», був знищений українською артилерією.
У квітні в рамках слідства придатні для використання вагони було вилучено.
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