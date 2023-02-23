Архітектори розробили концепт відбудови Бородянки на Київшині (фото) — Finance.ua

Архітектори розробили концепт відбудови Бородянки на Київшині (фото) Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

За запитом Київської обласної державної адміністрації та ОТГ Бородянка, команда українських архітекторів UVT GROUP розробила концепт та відеопрезентацію найшвидшої відбудови міста Бородянка.

Про це пиш t voemisto.tv

В UTV Group зазначають, що планують провести обговорення щодо стратегічної розбудови Бородянки з містянами й доопрацювати проєкт.

«Маємо надію на масштабне залучення фондів, громад, партнерів для успішного відновлення кожного міста в нашій країні», — додають архітектори.

Нагадаємо, Бородянка під час окупації російськими військами зазнала збитків на понад 150 мільйонів доларів, такі дані дослідження оприлюднила Київська школа економіки (KSE Institute).

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