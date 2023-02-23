Архітектори розробили концепт відбудови Бородянки на Київшині (фото) — Finance.ua
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Архітектори розробили концепт відбудови Бородянки на Київшині (фото)

Казна та Політика
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Архітектори розробили концепт відбудови Бородянки на Київшині (фото)
За запитом Київської обласної державної адміністрації та ОТГ Бородянка, команда українських архітекторів UVT GROUP розробила концепт та відеопрезентацію найшвидшої відбудови міста Бородянка.
Про це пиш tvoemisto.tv.
В UTV Group зазначають, що планують провести обговорення щодо стратегічної розбудови Бородянки з містянами й доопрацювати проєкт.
«Маємо надію на масштабне залучення фондів, громад, партнерів для успішного відновлення кожного міста в нашій країні», — додають архітектори.
Архітектори розробили концепт відбудови Бородянки на Київшині (фото)
Нагадаємо, Бородянка під час окупації російськими військами зазнала збитків на понад 150 мільйонів доларів, такі дані дослідження оприлюднила Київська школа економіки (KSE Institute).
За матеріалами:
Finance.ua
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