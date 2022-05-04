Аргентинський банк відкрив клієнтам доступ до криптовалют — Finance.ua

Аргентинський банк відкрив клієнтам доступ до криптовалют

Вчора 19:49 — Фінтех і Картки

Аргентинський банк відкрив клієнтам доступ до криптовалют

Один із найбільших банків Аргентини — Banco Galicia — відкрив клієнтам доступ до криптовалют. На його платформі користувачі можуть придбати Bitcoin, Ethereum, XRP та стейблкойн USDC.

Ініціативу в організації пояснили, зокрема, попитом з боку клієнтів. Банк не пропонує кастодіальні послуги — зберіганням цифрових активів займається інфраструктурний провайдер Lirium.

Про запуск криптовалютного сервісу також заявив інший аргентинський банк — Brubank. Його користувачі отримали доступ до Bitcoin, Ethereum, USDC та DAI. У компанії зазначили, що функцію «поступово» увімкнуть для всіх клієнтів.

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